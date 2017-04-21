Интернет-банк Промсвязьбанка для МСБ переходит на новый уровень

Промсвязьбанк запускает новый интернет-банк "Мой бизнес" — web-версию действующего интернет-банка PSB On-Line. Теперь, чтобы зайти в личный кабинет, не потребуется устанавливать программное обеспечение — вход будет осуществляться клиентом через сайт.
Клиенты могут создавать и отправлять платежные поручения в рублях, подключать продукты банка и работать с документами. Также пользователям доступна информация по счету (в т. ч. выписка, графики и диаграммы). Отличается новый интернет-банк и внешне: яркий современный дизайн и интуитивная простота позволяют осуществлять операции быстро. К концу года в интернет-банк "Мой бизнес" будет перенесен весь имеющийся в PSB On-Line функционал.
"Чтобы помогать нашим клиентам идти в ногу со временем, мы сами должны быть в тренде. Мы постоянно совершенствуем наш продукт, реагируя на обратную связь от пользователей, и стараемся предугадывать потребность клиента еще до ее возникновения", — комментирует Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.
Эксперты регулярно оценивают PSB On-Line как удобный, понятный и функциональный интернет-банк. Например, в 2016 году Промсвязьбанк занял второе место в рейтинге эффективности интернет-банков для профессионального малого бизнеса.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.