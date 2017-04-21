Интернет-банк Промсвязьбанка для МСБ переходит на новый уровень

Промсвязьбанк запускает новый интернет-банк "Мой бизнес" — web-версию действующего интернет-банка PSB On-Line. Теперь, чтобы зайти в личный кабинет, не потребуется устанавливать программное обеспечение — вход будет осуществляться клиентом через сайт.

Клиенты могут создавать и отправлять платежные поручения в рублях, подключать продукты банка и работать с документами. Также пользователям доступна информация по счету (в т. ч. выписка, графики и диаграммы). Отличается новый интернет-банк и внешне: яркий современный дизайн и интуитивная простота позволяют осуществлять операции быстро. К концу года в интернет-банк "Мой бизнес" будет перенесен весь имеющийся в PSB On-Line функционал.

"Чтобы помогать нашим клиентам идти в ногу со временем, мы сами должны быть в тренде. Мы постоянно совершенствуем наш продукт, реагируя на обратную связь от пользователей, и стараемся предугадывать потребность клиента еще до ее возникновения", — комментирует Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Эксперты регулярно оценивают PSB On-Line как удобный, понятный и функциональный интернет-банк. Например, в 2016 году Промсвязьбанк занял второе место в рейтинге эффективности интернет-банков для профессионального малого бизнеса.