У банка "Образование", где студенты Самарского университета получали стипендии, отозвана лицензия

В пятницу, 21 апреля, отозвана лицензия у АКИБ "Образование" (АО), сообщает ЦБ РФ. Финансовая организация имела отделение в Самаре, расположенное по адресу ул. Алексея Толстого 116Б. Также банк был одним из финансовых учреждений, через которые выплачивалась стипендия студентам Самарского университета.

Как сообщает регулятор, проблемы у АКИБ "Образование" (АО) возникли из-за использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, "обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности".

При этом ЦБ выявил недобросовестные действия руководства и собственников банка — они не просто выводили активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, но и "трансформировали" их для уклонения от исполнения требований о формировании резервов на возможные потери.

"Кроме того, АКИБ "Образование" (АО) представлял в Банк России недостоверную финансовую отчетность, не отражавшую фактическую утрату собственных средств (капитала). С учетом этого в действиях руководителей кредитной организации усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства", — сообщает регулятор.

Чтобы скрыть острый дефицит ликвидности, банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их деньгами.

"Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения. До настоящего времени руководством и собственниками АКИБ "Образование" (АО) не предприняты действенные меры по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у банка лицензии на осуществление банковских операций", — сообщает ЦБ.

В соответствии с приказом Банка России в АКИБ "Образование" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.Также сообщается, что все материалы будут направлены в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По данным источника Волга Ньюс, из-за ограничений банка на выдачу наличных в марте у студентов Самарского университета возникали сложности с получением стипендий — снять их в банкомате было невозможно.

Как пояснили в учебном заведении, Самарским университетом заключены соглашения с несколькими банками на выпуск карт для перечисления зарплат и стипендий. Это Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк и банк "Образование".

"По состоянию на март текущего года, перечисления осуществлялись на 967 карт выпущенных банком "Образование". К апрелю, все студенты, получавшие стипендию через банк "Образование", перешли на обслуживание в другие банки или получают выплаты через кассу", — пояснили в университете.

Банк "Образование" является участником системы обязательного страхования вкладов. Поэтому каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение страхового возмещения.

"Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 21 апреля 2017 года", — сообщает Агентство по страхованию вкладов.

В АСВ пояснили, что выплаты начнутся не позднее 5 мая 2017 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 апреля 2017 года. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.