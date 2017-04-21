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Логистика Транспорт и связь

Расписание грузопассажирской переправы до Рождествено изменится на один день

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с производственной необходимостью 25 апреля грузопассажирский маршрут Октябрьский спуск - Рождествено будет функционировать по измененному расписанию, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Утренний и дневной паром будут отправляться от пристани Рождествено по прежнему расписанию - в 6:00 и 12:00. Последний - на час позже, в 17:30.

От пристани Октябрьского спуска утренний паром отчалит по прежнему расписанию - в 8:00, днем паром отчалит по измененному расписанию в 16:30, вечером - в 19:00.

Изменения действуют только один день, начиная с 26 апреля судно будет ходить по прежнему расписанию.

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