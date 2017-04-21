В Похвистневе 30 молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр строительства Александр Баландин 21 апреля вручил 30 молодым семьям Похвистнева жилищные сертификаты, сообщает региональный минстрой.
Свидетельство дает право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
"Уверен, что сегодняшний день многие из вас ждали с большим нетерпением. Повышение качества жизни людей — это стержень всей политики губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Особое внимание в области уделяется поддержке молодых семей. Ваше сегодняшнее благополучие — это вклад в процветание и развитие города, области, страны завтра", — сказал Александр Баландин.
Последние комментарии
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.