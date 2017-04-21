Тольятти принял участие в "эстафете открытий" магазинов X5 Retail Group по всей стране

В конце прошлой недели Х5 Retail Group отпраздновала достижение показателя в 10000 магазинов. В честь этого события компания одновременно открыла по всей стране 10 торговых точек, в число которых попала и тольяттинская "Пятёрочка".

В среднем X5 открывает по шесть объектов в день, отмечает операционный директор Волжского дивизиона федеральной торговой сети "Пятёрочка" Мария Зазулина. За прошлый год открыто более 2100 магазинов, и эти темпы компания намерена сохранить.

Новый тольяттинский универсам — это открытый фасад, просторные светлые торговые залы и наглядная выкладка товаров, которые отличаются свежестью и доступной ценой.

При этом главный акцент ритейлер делает на качество: в каждом магазине за ним следит директор по свежести. Чтобы максимально быстро доставлять свежие продукты на прилавки магазинов, X5 активно развивает логистическую инфраструктуру, второй год лидируя по количеству вводимых в эксплуатацию распределительных центров: в 2015-м открыто шесть новых РЦ, в 2016-м — семь (в Оренбурге, Московской области, Санкт-Петербурге и Адыгее).

Компания нацелена на сотрудничество с отечественными производителями: более 90% товаров на прилавках местных универсамов — от российских поставщиков, около 30% ассортимента — производители Самарской области. Также в сети представлена продукция под собственными торговыми марками.

Многие покупатели отмечают, что в универсамах "Пятёрочка" привлекательные цены и частые промо-акций: скидки на некоторые товары достигают 45%. Для пенсионеров сеть предлагает постоянные скидки в 5% в первой половине дня, а по понедельникам скидка возрастает до 10%.

Пришедшие на открытие "Пятёрочки" специальные гости — замглавы администрации Автозаводского района Юрий Хвостов и начальник отдела управления потребительского рынка администрации Тольятти Сергей Федькаев — отметили, что магазины этой торговой сети доступны каждому. "Покупателя сегодня можно привлечь качеством, ценой и культурой обслуживания. Магазины "Пятёрочка" отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к современным объектам торговли. Торговая сеть нацелена на местного производителя — это очень правильная стратегия", — подчеркнул Юрий Хвостов. Сергей Федькаев отметил, что торговая сеть "Пятёрочка" при открытии новых магазинов создает и новые рабочие места и вносит свой вклад в экономическое развитие региона. По информации Марии Зазулиной, Х5 Retail Group — один из крупнейших работодателей страны. За прошлый год было создано 28 тыс. рабочих мест, а общее число сотрудников на конец 2016 года равнялось 196 тысячам.

Вектор развития X5 подхватила вездеходная экспедиция "На восток!", которая стартовала от нового магазина "Пятёрочка" в Архангельске. Вездеходы "Шерп" пройдут 10 000 км до Петропавловска-Камчатского.

Мария Зазулина, операционный директор Волжского дивизиона федеральной торговой сети "Пятёрочка":

— Мы завершаем масштабную программу обновления всех универсамов "Пятерочка" и продолжаем открывать новые магазины. Двигаясь на восток, мы стараемся обеспечить каждому покупателю в России возможность пользоваться услугами современной торговли, независимо от доходов и места жительства.