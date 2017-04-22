Полиция просит воздержаться от участия в несогласованной акции

ГУ МВД по Самарской области просит жителей и гостей областной столицы воздержаться от участия в несогласованных в установленном порядке мероприятиях и напоминает об ответственности за нарушение действующего законодательства.

Ведомство сообщает, что из администрации Самары поступила информация о согласовании в установленном порядке публичного мероприятия в форме демонстрации 23 апреля с 13:00 до 16:00 часов от ДК "Современник" по тротуару четной стороны ул. Ново-Садовой до площадки у Загородного парка, с соблюдением правил дорожного движения при пересечении проезжей части и без перекрытия дорожного движения.

"ГУ МВД России по Самарской области разработан план обеспечения общественного порядка в период проведения указанного мероприятия", - указывается в сообщении.



Напомним, организаторы акции заявляли, что шествие пройдет от музея "Самара Космическая" по проезжей части пр. Ленина до площади Героев 21-й армии. Однако этот маршрут не был согласован.