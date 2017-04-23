На несанкционированное шествие в Самаре вышло около 400 человек

В воскресенье, 23 апреля, в Самаре прошел несанкционированный марш от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии.

По предварительным данным, на протестную демонстрацию вышло около 400 человек.

Несмотря на несогласованную с властями акцию и попытки организаторов спровоцировать самарских полицейских, сотрудники правоохранительных органов не допустили нарушений закона по время шествия.

Полиция вела себя корректно согласно "Порядку проведения уличных шествий, определенным федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (54-ФЗ).

Силами ГУ МВД по Самарской области был полностью обеспечен порядок и безопасность граждан, сотрудники полиции, несмотря на попытки участников, не допустили нарушений действующего законодательства.