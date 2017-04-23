На несанкционированное шествие в Самаре вышло около 400 человек

В воскресенье, 23 апреля, в Самаре прошел несанкционированный марш от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии.
По предварительным данным, на протестную демонстрацию вышло около 400 человек.
Несмотря на несогласованную с властями акцию и попытки организаторов спровоцировать самарских полицейских, сотрудники правоохранительных органов не допустили нарушений закона по время шествия.
Полиция вела себя корректно согласно "Порядку проведения уличных шествий, определенным федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (54-ФЗ).
Силами ГУ МВД по Самарской области был полностью обеспечен порядок и безопасность граждан, сотрудники полиции, несмотря на попытки участников, не допустили нарушений действующего законодательства.
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Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....