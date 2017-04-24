В Самаре пройдет международный джазовый фестиваль Moving Club Meets Friends — 2017

13 и 14 мая самарская джазовая студия "Движение" представляет самое ожидаемое событие года — VI международный джазовый фестиваль Moving Club Meets Friends — 2017.
По словам организаторов, это будет настоящий праздник джаза, где зрители услышат pop-fusion проект виртуознейших музыкантов из Франции, коллективы из разных городов России, самарских музыкантов, которые исполнят традиционный и современный джаз.
Фестиваль пройдет сразу на нескольких концертных площадках и клубах города, выступления артистов дополнятся мастер-классами музыкантов и ночными джем-сейшенами.
Гости первого дня фестиваля — группа Damʼnco (France) и квартет Анатолия Осипова (г. Москва). Концерт пройдет 13 мая во Дворце культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина, начало в 18:00.
Damʼnco — "новое лицо французского джаза", чистый эксперимент, поиск иного в музыке. Представит Damʼnco самарской публике один из лучших барабанщиков мира, основатель и лидер этого проекта Дэмиен Шмитт, выступавший в составах знаменитых Yannick Noah, Hadrien Feraud, Alain Caron и великого Jean-Luc Ponty.
В составе Damʼnco — Yann Negritt (гитара), Nicholas Vella (клавишные) и Michael Lecoq (клавишные), а также известный бас-гитарист Антон Давидянц, промоутер российского тура Damʼnco.
Еще один гость первого дня фестиваля — московский квартет саксофониста Анатолия Осипова. Его лидер — музыкант, обладающий блестящим композиторским почерком, узнаваемым саундом и оригинальной манерой импровизации.
Когда-то студент Анатолий Осипов изучал теорию музыки в Самарском музыкальном училище и делал свои первые шаги в джазе в биг-бенде Льва Бекасова "Ритм".
Теперь квартет Осипова — один из лучших коллективов страны. Музыканты исполняют современную авторскую музыку, синтез классического джаза и академической традиции, используя другие стили, например, фолк, и свободно импровизируя.
В составе квартета: Анатолий Осипов — тенор-саксофон, Алексей Наджаров — рояль, Денис Шушков — контрабас, Петр Талалай — барабаны.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!