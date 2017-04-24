В Самаре пройдет международный джазовый фестиваль Moving Club Meets Friends — 2017

13 и 14 мая самарская джазовая студия "Движение" представляет самое ожидаемое событие года — VI международный джазовый фестиваль Moving Club Meets Friends — 2017.

По словам организаторов, это будет настоящий праздник джаза, где зрители услышат pop-fusion проект виртуознейших музыкантов из Франции, коллективы из разных городов России, самарских музыкантов, которые исполнят традиционный и современный джаз.

Фестиваль пройдет сразу на нескольких концертных площадках и клубах города, выступления артистов дополнятся мастер-классами музыкантов и ночными джем-сейшенами.

Гости первого дня фестиваля — группа Damʼnco (France) и квартет Анатолия Осипова (г. Москва). Концерт пройдет 13 мая во Дворце культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина, начало в 18:00.

Damʼnco — "новое лицо французского джаза", чистый эксперимент, поиск иного в музыке. Представит Damʼnco самарской публике один из лучших барабанщиков мира, основатель и лидер этого проекта Дэмиен Шмитт, выступавший в составах знаменитых Yannick Noah, Hadrien Feraud, Alain Caron и великого Jean-Luc Ponty.

В составе Damʼnco — Yann Negritt (гитара), Nicholas Vella (клавишные) и Michael Lecoq (клавишные), а также известный бас-гитарист Антон Давидянц, промоутер российского тура Damʼnco.

Еще один гость первого дня фестиваля — московский квартет саксофониста Анатолия Осипова. Его лидер — музыкант, обладающий блестящим композиторским почерком, узнаваемым саундом и оригинальной манерой импровизации.

Когда-то студент Анатолий Осипов изучал теорию музыки в Самарском музыкальном училище и делал свои первые шаги в джазе в биг-бенде Льва Бекасова "Ритм".

Теперь квартет Осипова — один из лучших коллективов страны. Музыканты исполняют современную авторскую музыку, синтез классического джаза и академической традиции, используя другие стили, например, фолк, и свободно импровизируя.

В составе квартета: Анатолий Осипов — тенор-саксофон, Алексей Наджаров — рояль, Денис Шушков — контрабас, Петр Талалай — барабаны.