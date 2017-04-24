Пик холостых сбросов через Жигулевскую ГЭС придется на 2–3 мая

20 апреля в 18-00 по самарскому времени в соответствии с графиком, утвержденным Федеральным агентством по водным ресурсам РФ (ФАВР), Жигулевская ГЭС начала холостые сбросы воды через водосливную плотину из Куйбышевского водохранилища в Саратовское.

Как рассказала на брифинге директор Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова, в течение всей предыдущей недели уровень воды в Куйбышевском водохранилище ежедневно поднимался на 15-20 см. По состоянию на 20 апреля уровень воды в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС составлял 51,61 м, в нижнем бьефе — 30,12 м. Температура воды +0,6ºС.

Директор филиала ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС" Олег Леонов напомнил, что решение о начале холостых сбросов было принято в связи с увеличением притока воды в Куйбышевское водохранилище. На 20 апреля приток составлял 19238 куб.м/сек, а среднесуточный расход воды через Жигулевский гидроузел, установленный ФАВР, был 10000±500 куб.м/сек.

По информации Олега Леонова, график пропуска воды, утвержденный ФАВР, предусматривает, начиная с 20 апреля 2017 года, ежедневное увеличение среднесуточного расхода воды через Жигулевский гидроузел на 1000 куб.м/сек. 30 апреля расход составит 20000±500 куб.м/сек, а максимальное значение расхода придется на 2–3 мая 2017 года и будет на уровне 26000-27000 куб.м/сек. Это уровень, близкий к среднемноголетнему значению. Снижение расходов воды до 23000 куб.м/сек и ниже запланировано после 9 мая.

Олег Леонов подчеркнул, что графики пропуска паводковых вод через гидроэлектростанции Волжско-Камского каскада составлены ФАВР, исходя из интересов, прежде всего, рыбного и сельского хозяйства в регионах, прилегающих к водохранилищам.

Главный инженер Жигулевской ГЭС Олег Лытиков сообщил, что гидротехническое и гидроэнергетическое оборудование станции полностью готово к паводку. Заблаговременно был выполнен пробный подъем затворов на водосливной плотине, опробована локальная система оповещения.

Олег Лытиков соощил, что Жигулевская ГЭС будет проходить паводок при 18-ти работоспособных гидроагрегатах из 20. Главный инженер станции уточнил, что каждый из действующих гидроагрегатов способен пропускать до 675 куб. метров воды в секунду — это объем 10-ти железнодорожных цистерн.

ГА № 11 и ГА № 20 в настоящее время выведены в реконструкцию, причем на ГА № 11 замена узлов и агрегатов уже завершена, ведутся регулировочные и наладочные работы. Гидроагрегат планируется ввести в строй в июне 2017 года.

Информация о гидрологической обстановке на ГЭС Волжско-Камского каскада, входящих в состав ПАО "РусГидро", а также на Новосибирской, Саяно-Шушенской и Богучанской ГЭС представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу http://www.rushydro.ru/hydrology/informer.