Более 200 км федеральных автодорог Самарской области отремонтируют в 2017 году

Более 200 км федеральных автодорог Самарской области отремонтируют в 2017 г., сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор". При наступлении благоприятных погодных условий ФКУ приступает к работам по приведению в нормативное состояние трех федеральных автодорог, проходящих по территории региона.

На участках с 1184 по 1187 км М-5 "Урал" и на подъезде к Ульяновску (с 294 по 305 км) запланирован капитальный ремонт. На объектах устроят новое дорожное покрытие, укрепят обочины, обновят водопропускные трубы и барьерные ограждения, нанесут разметку.

С апреля начнутся работы по восстановлению изношенных покрытий на двух участках М-5 "Урал" около Жигулевска (с 943 по 961 км и с 961 по 971 км). Позже приступят к обновлению федеральной дороги в районе населенных пунктов Первомайск (с 902 по 911 км), Антоновка (с 1122 по 1127 км), Старый Шунгут (с 1138 по 1146 км), Камышла (с 1171 по 1178 км), Русский Байтуган (с 1182 по 1184 км), Старое Усманово (с 1187 по 1194 км).

В 2017 г. будут доведены до норматива участки федеральной автомобильной дороги А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с республикой Казахстан около сел П.Михайловка, Августовка, Б.Черниговка общей протяженностью 67 километров.

С июня по август планируется провести устройство слоев износа на участках федеральной трассы М-5 "Урал" с 1013 по 1034 км в обоих направлениях, с 1034 по 1042 км, а также на подъезде к Самаре.

В целях усиления работы по обеспечению безопасности дорожного движения на данных участках будет действовать ограничение скорости — 40 км/ч. Сроки проведения ремонтных работ — с апреля по октябрь 2017 года.

Водителям рекомендуется заранее рассчитывать время в пути. Своевременно знакомиться с информацией о начале проведения ремонтных работ можно на сайте ФКУ "Поволжуправтодор", в "яндекс-картах" на компьютерах и в мобильных устройствах.