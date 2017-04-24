Суд Октябрьского района оштрафовал организатора несогласованной акции на 30 тыс. рублей

В понедельник, 24 апреля, суд Октябрьского района вынес решение по составленному накануне в отношении депутата Михаила Матвеева административному протоколу по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации, либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").
Михаил Матвеев был задержан полицейскими в воскресенье, 23 апреля, в 16:15 после окончания несанкционированного марша пенсионеров и доставлен в отдел полиции №4 Октябрьского района, где и провел ночь.
А сегодня Михаил Матвеев был доставлен в суд Октябрьского района, который признал его виновным в совершении административного правонарушения и вынес ему меру наказания в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей.
Таким образом, суд признал верность действий администрации Самары, ранее согласовавшей маршрут от ДК "Современник" до Загородного парка.
Организаторы же акции, несмотря на призыв ГУ МВД Самарской области воздержаться от участия в несогласованных мероприятиях, повели людей по несогласованному маршруту - от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии, перекрыв во время движения весь тротуар.
Несмотря на попытки организаторов спровоцировать самарских полицейских, сотрудники правоохранительных органов не допустили нарушений закона во время шествия.
Последние комментарии
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....