Суд Октябрьского района оштрафовал организатора несогласованной акции на 30 тыс. рублей

В понедельник, 24 апреля, суд Октябрьского района вынес решение по составленному накануне в отношении депутата Михаила Матвеева административному протоколу по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации, либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Михаил Матвеев был задержан полицейскими в воскресенье, 23 апреля, в 16:15 после окончания несанкционированного марша пенсионеров и доставлен в отдел полиции №4 Октябрьского района, где и провел ночь.

А сегодня Михаил Матвеев был доставлен в суд Октябрьского района, который признал его виновным в совершении административного правонарушения и вынес ему меру наказания в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей.

Таким образом, суд признал верность действий администрации Самары, ранее согласовавшей маршрут от ДК "Современник" до Загородного парка.

Организаторы же акции, несмотря на призыв ГУ МВД Самарской области воздержаться от участия в несогласованных мероприятиях, повели людей по несогласованному маршруту - от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии, перекрыв во время движения весь тротуар.

Несмотря на попытки организаторов спровоцировать самарских полицейских, сотрудники правоохранительных органов не допустили нарушений закона во время шествия.