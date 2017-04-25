В Тольятти 12-летняя девочка с переломом носа доставлена на "скорой" в больницу

В понедельник, 24 апреля, примерно в девятом часу вечера, по предварительным данным, в квартире одного из домов по ул. Железнодорожной в Комсомольском районе понадобилась помощь 12-летней девочке, получившей при неизвестных пока обстоятельствах перелом костей носа, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая". Прибывшие врачи оказали девочке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.