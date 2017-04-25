Стала известна программа XVII фестиваля классического балета им. А. Шелест

В Самарском академическом театре оперы и балета с 20 по 29 октября пройдет XVII Фестиваль классического балета им. А. Шелест, сообщила пресс-служба этой организации.

В этом году программа фестиваля включает два гала-концерта и три балетных спектакля. Откроется фестиваль большим гала-концертом с участием звезд мировой балетной сцены.

Алла Шелест — одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра. В 1970–1973 году Алла Шелест возглавляла балетную труппу нашего театра. Рождение Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест в Самаре было закономерно: 9 октября 1994 г. на самарской сцене состоялся "Вечер в честь Аллы Шелест", сделавший очевидным идею именного фестиваля, которая воплотилась в реальность в октябре 1995 года.

Фестиваль ежегодно становится памятным форумом, который собирает лучших российских балерин и танцовщиков. Тематика каждого форума отражает грани таланта Аллы Шелест — балерины и хореографа. Фестиваль сегодня не просто культурное событие в мире танца, а поддержка традиций русского классического балета.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области.

Программа фестиваля