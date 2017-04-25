Стала известна программа XVII фестиваля классического балета им. А. Шелест

В Самарском академическом театре оперы и балета с 20 по 29 октября пройдет XVII Фестиваль классического балета им. А. Шелест, сообщила пресс-служба этой организации.
В этом году программа фестиваля включает два гала-концерта и три балетных спектакля. Откроется фестиваль большим гала-концертом с участием звезд мировой балетной сцены.
Алла Шелест — одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра. В 1970–1973 году Алла Шелест возглавляла балетную труппу нашего театра. Рождение Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест в Самаре было закономерно: 9 октября 1994 г. на самарской сцене состоялся "Вечер в честь Аллы Шелест", сделавший очевидным идею именного фестиваля, которая воплотилась в реальность в октябре 1995 года.
Фестиваль ежегодно становится памятным форумом, который собирает лучших российских балерин и танцовщиков. Тематика каждого форума отражает грани таланта Аллы Шелест — балерины и хореографа. Фестиваль сегодня не просто культурное событие в мире танца, а поддержка традиций русского классического балета.
Фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области.
Программа фестиваля
- 20 октября в 18:30 - открытие фестиваля, гала-концерт;
- 22 октября в 18:30 - балет А. Адана "Жизель";
- 25 октября в 18:30 - балет Л. Минкуса "Баядерка";
- 28 октября в 18:30 - балет П. Чайковского "Спящая красавица";
- 29 октября в 18:30 - закрытие фестиваля, гала-концерт.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают