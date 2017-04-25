Перелом носа 12-летняя жительница Тольятти могла получить в школе

Во вторник, 25 апреля, сотрудники Отделения по делам несовершеннолетних ОП № 23 УМВД Тольятти проводится проверка по факту получения 12-летней девочкой травмы носа, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В полиции уточнили, что сообщение о доставлении в лечебное учреждение из своего дома на ул. Железнодорожной девочки с травмой носа поступило в дежурную часть ОП №23 УМВД Тольятти в понедельник, 24 апреля, в 22:05.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

"По предварительным данным травму девочка получила в этот же день в школе", — уточняют правоохранители.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.