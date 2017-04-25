Предприниматели могут открыть в Промсвязьбанке счет дистанционно

Клиенты Промсвязьбанка могут дистанционно открыть счета по всем тарифным планам без карточки образцов подписей и оттиска печати. Эта опция доступна как новым клиентам, так и действующим.
Операции по такому счету осуществляются только с использованием аналога собственноручной подписи (корп. карты или PSB On-Line). Банк также выполняет распоряжения клиента онлайн, за исключением операций по внесению клиентом наличных денежных средств на свой счет. Клиент, который работает без карточки образцов подписей и оттиска печати, может перейти на обслуживание с ее использованием на том же тарифном плане. Срок перехода на новую систему составляет 3 рабочих дня со момента предоставления в банк необходимых документов.
"Предприниматели, как никто другой, заинтересованы в экономии времени. Бизнес-среда трансформируется, появляются новые технологии и диджитал-инструменты. Мы поддерживаем тенденцию развития цифровых каналов и активно развиваем их в сфере обслуживания МСБ", — отмечает Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.