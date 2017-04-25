Предприниматели могут открыть в Промсвязьбанке счет дистанционно

Клиенты Промсвязьбанка могут дистанционно открыть счета по всем тарифным планам без карточки образцов подписей и оттиска печати. Эта опция доступна как новым клиентам, так и действующим.

Операции по такому счету осуществляются только с использованием аналога собственноручной подписи (корп. карты или PSB On-Line). Банк также выполняет распоряжения клиента онлайн, за исключением операций по внесению клиентом наличных денежных средств на свой счет. Клиент, который работает без карточки образцов подписей и оттиска печати, может перейти на обслуживание с ее использованием на том же тарифном плане. Срок перехода на новую систему составляет 3 рабочих дня со момента предоставления в банк необходимых документов.

"Предприниматели, как никто другой, заинтересованы в экономии времени. Бизнес-среда трансформируется, появляются новые технологии и диджитал-инструменты. Мы поддерживаем тенденцию развития цифровых каналов и активно развиваем их в сфере обслуживания МСБ", — отмечает Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.