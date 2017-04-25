В Самаре жестоко избили судью

В субботу, 22 апреля, в Самаре судью Федерального арбитражно-третейского суда Владимира Барышева жестоко избили около подъезда его дома.

Как рассказал судья, избивал его сосед и еще двое крепких парней. По его словам, конфликт начался четыре года назад, когда оппонент Барышева выкупил пятикомнатную квартиру над его жильем. На протяжении всех этих четырех лет там практически без остановки шел ремонт.

Владимир Барышев демонстрирует корреспонденту ВН видео с мобильного телефона, на котором его дочка закрывает уши руками, чтобы не слышать громкий неприятный звук дрели. К слову, общаться корреспонденту ВН с рассказчиком тоже сложно — ничего не слышно из-за несмолкающего звука работающего инструмента.

"Они сверлят постоянно: в праздники, в выходные, ночью, вечером. Такое ощущение, что ребята, которые делают ремонт просто издеваются. У меня трое маленьких детей, и они не могут нормально учить уроки и отдыхать. Я поднимаюсь, стучусь к ним, но никто никогда не открывает. Владельца квартиры я вижу очень редко. Около года назад писал на него заявление в полицию, но ничего не изменилось. Ремонт может начаться в любое время суток", — разводит руками Владимир Барышев.

По словам мужчины, сосед игнорирует все просьбы жильцов дома делать передышку хотя бы в выходные дни.

В минувшие выходные Барышев пытался достучаться до строителей, которые активно что-то сверлили. Спустя некоторое время, раздался телефонный звонок от соседа, который пригласил мужчину "выйти". Около входа в подъезд, на крыльце, Барышева встретил жилец в окружении двух крепких парней.

"Я представился и показал удостоверение. Я — судья, но только успел убрать документ, как на меня накинулись. Били по голове, по телу, пинали ногами. Мне попали в висок. Удары были такие жесткие, что могли оказаться смертельными. Считаю, что меня хотели убить, причем трое лиц по предварительному сговору, — рассказывает Владимир Барышев. — Я занимался борьбой, и тело вспомнило как надо уходить от удара. Это хоть немного помогло".

По словам мужчины, обидчик и его приятели были в состоянии алкогольного опьянения. Хотя сосед приехал с подмогой, сидя за рулем своей иномарки. После нападения оппоненты судьи скрылись.

Владимир Барышеву приятель помог добраться до машины и отвез его в больницу. Как только потерпевший пришел в себя, он тут же написал заявление в полицию. Судья подробно рассказал сотрудникам кто и как его бил, причем напомнил о наличии видео с камер наблюдения, которые зафиксировали лица обидчиков крупным планом и госномер автомобиля.

Спустя несколько дней, судья зафиксировал побои и, по иронии судьбы, в заведении, где проходила медицинская экспертиза столкнулся со своим соседом.

У Барышева диагностировано сотрясение головного мозга, множество гематом и ушибов мягких тканей. В ближайшее время он пойдет делать еще одно обследование, чтобы узнать подтвердится ли у него перелом ребер.

"Я опасаюсь за свою семью, то есть если эти люди подъехали ко мне так, то мало ли что будет с моими детьми, ведь не известно, что они сделают в следующий раз", — говорит он.

Примечательно, что несмотря на инцидент, в квартире Барышевых все еще очень хорошо слышно как работает дрель.