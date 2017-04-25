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По мнению аналитиков Промсвязьбанка, в середине лета рубль начнет слабеть

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На текущий момент (начало второго квартала), по оценке аналитиков Промсвязьбанка, российский рубль несколько переоценен относительно текущих нефтяных котировок. Как следует из обзора "Стратегия: экономика, мировые рынки и российский рынок акций. II кв. 2017 г.", который 25 апреля опубликовало Управление аналитики и исследований ПАО "Промсвязьбанк", относительная сила рубля обусловлена позитивным сальдо счета текущих операций РФ в первом квартале и влиянием эффекта carry-trade (большим интересом глобальных инвесторов к группе долговых рынков развивающихся стран).

Нововведением первого квартала стало начало покупок иностранной валюты Минфином в размере дополнительных нефтегазовых доходов бюджета (за три месяца объем покупок составил 1,2-1,9 млрд долл./мес.). До текущего момента операции Минфина не оказывали большого влияния на курс российской валюты, поскольку с большим запасом компенсировались состоянием текущего счета РФ. С середины второго квартала состояние платежного баланса начнет ухудшаться - аналитики Промсвязьбанка прогнозируют околонулевое сальдо текущего счета. На этом фоне в рамках 2-3 кварталов операции Минфина по покупке иностранной валюты могут оказывать сравнительно больший эффект на динамику курса национальной валюты.

В последние несколько лет в динамике российской валюты прослеживается эффект сезонности, который выражается в относительной силе рубля в период до середины второго квартала. Вероятно, что в середине второго квартала пара доллар/рубль вполне может поставить минимумы года, после чего возобновится тенденция на постепенное ослабление российской валюты. В целом ожидается возвращение пары доллар/рубль в район 58-60 руб./долл. к концу второго - началу третьего квартала.

С полным текстом обзора можно ознакомиться по ссылке.

ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.

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