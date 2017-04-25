По мнению аналитиков Промсвязьбанка, в середине лета рубль начнет слабеть

На текущий момент (начало второго квартала), по оценке аналитиков Промсвязьбанка, российский рубль несколько переоценен относительно текущих нефтяных котировок. Как следует из обзора "Стратегия: экономика, мировые рынки и российский рынок акций. II кв. 2017 г.", который 25 апреля опубликовало Управление аналитики и исследований ПАО "Промсвязьбанк", относительная сила рубля обусловлена позитивным сальдо счета текущих операций РФ в первом квартале и влиянием эффекта carry-trade (большим интересом глобальных инвесторов к группе долговых рынков развивающихся стран).

Нововведением первого квартала стало начало покупок иностранной валюты Минфином в размере дополнительных нефтегазовых доходов бюджета (за три месяца объем покупок составил 1,2-1,9 млрд долл./мес.). До текущего момента операции Минфина не оказывали большого влияния на курс российской валюты, поскольку с большим запасом компенсировались состоянием текущего счета РФ. С середины второго квартала состояние платежного баланса начнет ухудшаться - аналитики Промсвязьбанка прогнозируют околонулевое сальдо текущего счета. На этом фоне в рамках 2-3 кварталов операции Минфина по покупке иностранной валюты могут оказывать сравнительно больший эффект на динамику курса национальной валюты.

В последние несколько лет в динамике российской валюты прослеживается эффект сезонности, который выражается в относительной силе рубля в период до середины второго квартала. Вероятно, что в середине второго квартала пара доллар/рубль вполне может поставить минимумы года, после чего возобновится тенденция на постепенное ослабление российской валюты. В целом ожидается возвращение пары доллар/рубль в район 58-60 руб./долл. к концу второго - началу третьего квартала.

С полным текстом обзора можно ознакомиться по ссылке.