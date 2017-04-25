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Муниципалитеты Экономическая политика

Администрация Самары добивается сноса шинного центра "Таганка"

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 апреля, в Арбитражном суде Самарской области состоялось очередное заседание по иску администрации Самары к башкирскому ООО "Ратекс", которое, по мнению истца, незаконно построило на ул. М. Тореза шинный центр "Таганка".

Городские власти требуют, чтобы владельцы самостроя снесли трехэтажное здание площадью 1027 кв. метров, на первом этаже которого находится магазин, а на втором и третьем — офисные помещения.

В 2011 г. "Ратекс" купило недострой на ул. М. Тореза, 26а у предпринимателей, которые легализовали этот объект в арбитраже. Затем здание было достроено, и в 2013 г. "Ратекс" по мировому соглашению, зафиксированному в Калининском райсуде Уфы, передало право собственности башкирскому предпринимателю Андрею Смышляеву.

В 2014 г. самарские муниципальные служащие составили протокол об административном правонарушении в отношении директора "Ратекса" Смышляева. По их мнению, помещение шинного центра является незаконной постройкой, так как не соответствует назначению участка для строительства клуба.

Первоначально иск был подан летом 2015 года. Первая инстанция отказала администрации, апелляционная инстанция отменила это решение и удовлетворила требования истца. Однако в арбитражном суде округа отметили, что постройка находится на участке, принадлежащем собственнику объекта, никому не мешает, ничьих прав не нарушает, и решили отправить дело на новое рассмотрение.

Тем временем шинная сеть Смышляева терпит крах. В арбитраже Башкортостана с ноября 2016 г. рассматривается дело о банкротстве ООО "Таганка". Кредиторы предъявили к ней требования почти на 2 млрд рублей. А по непроверенным данным, сам Смышляев уже несколько лет живет в Италии.

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