Волга поднялась и затопила прогулочную зону самарского речного вокзала

Во вторник, 25 апреля, по данным Приволжского Гидрометеоцентра, уровень воды в Саратовском водохранилище в черте Самары достиг 30 метров. И, судя по фотографиям очевидцев, именно этого уровня хватает, чтобы вода начала затапливать прогулочную зону речного вокзала областного центра.

Дальше она наверняка будет подниматься все выше, но вряд ли достигнет уровня 2016 года. По крайней мере, об этом можно судить по графику весны 2016 г., когда в это время Волга в районе Самары поднялась до 33,2 метров.

И все-таки паводок в 2017 г. начался почти на неделю позже, так что исключать вероятность экстремально высокого половодья еще рано.