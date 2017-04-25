Волга поднялась и затопила прогулочную зону самарского речного вокзала

Во вторник, 25 апреля, по данным Приволжского Гидрометеоцентра, уровень воды в Саратовском водохранилище в черте Самары достиг 30 метров. И, судя по фотографиям очевидцев, именно этого уровня хватает, чтобы вода начала затапливать прогулочную зону речного вокзала областного центра.
Дальше она наверняка будет подниматься все выше, но вряд ли достигнет уровня 2016 года. По крайней мере, об этом можно судить по графику весны 2016 г., когда в это время Волга в районе Самары поднялась до 33,2 метров.
И все-таки паводок в 2017 г. начался почти на неделю позже, так что исключать вероятность экстремально высокого половодья еще рано.
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Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....