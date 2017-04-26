На Мастрюковских озерах пройдет этнофестиваль "Протока-2017"

Фестиваль музыки, творчества и самопознания "Протока-2017" пройдет с 4 по 6 августа. В программе - этническая, электронная, экспериментальная музыка, вегетарианская кухня, медитации, занятия йогой и танцами. Тема фестиваля - "Единение".

В этом году на "Протоке" будет 22 площадки. Среди гостей фестиваля - певица SITA G - бывшая вокалистка группы "Операция Пластилин", музыкально-творческий проект ANANDA LILA.