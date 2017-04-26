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Гостиница Lotte в Самаре построена почти наполовину

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В скором времени в Самарской области появится первый пятизвездочный отель под южнокорейским брендом Lotte. Представители регионального правительства и компании-подрядчика рассказали на какой стадии находится строительство и что еще предстоит сделать.

Гостиница Lotte в Самаре построена почти наполовину Гостиница Lotte в Самаре построена почти наполовину
Фото: Юлия Рубцова

"В подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Самарской области большое значение имеет готовность гостиничной инфраструктуры для разных категорий наших гостей. И чтобы их достойно принять, необходимы такие объекты, как гостиница Lotte, — отметил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. — Это один из крупнейших инвестиционных объектов в Самаре и в области. Такой гостиницы у нас еще не было — она располагается в непосредственной близости от фан-зоны на площади Куйбышева и по архитектурным решениям соответствует стилю Старого города. Надеемся, что она станет украшением города".

Напомним, что в июне 2015 г. между правительством Самарской области, администрацией Самары и ООО "Инвестор" подписан меморандум по реализации инвестиционного проекта "Строительство гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями", а в августе прошлого года выдано разрешение на строительство.

Пятизвездочный отель Lotte (Южная Корея) строится на территории общей площадью 6,4 тыс. кв. м в границах улиц Самарской, Красноармейской и Галактионовской. Здание будет переменной этажности — 15-16 этажей.

В гостинице расположатся несколько конференц-залов, SPA-комплекс, рестораны, банки и торговые помещения. Первые несколько этажей возведены с индивидуальными планировочными решениями, еще 10 строят с типовыми планировками под гостиничные номера. В отеле будет 191 номер различной классификации: "Стандарт", "Полулюкс", "Люкс", "Президентский", "Королевский". На каждом этаже предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в плане предусмотрен двухуровневый паркинг на 96 мест. Он позволит не загружать автомобилями центральные улицы исторического центра города.

Директор подрядной организации Юрий Рылкин рассказал, что основные бетонные работы выходят на финишную прямую: устройство железобетонных конструкций выполнено на 80-95%. А общая стадия строительства достигла почти 50%.

Теперь осталось достроить один технический этаж и доделать лестничные марши. Кроме того, ведутся подготовительные работы по утеплению и отделке фасада, монтажу витражей и оконных конструкций. В подвале полным ходом идет устройство инженерных коммуникаций, вентиляции, водопровода и системы пожарной сигнализации.

Строители также приступили к отделочным работам на шестом этаже. Отметим, дизайн-проект по оформлению внутренних помещений разрабатывает итальянская компания BERTONE. И несколько пилотных номеров будут презентованы Lotte уже в июне.

Подрядчик ведет работы круглосуточно и согласно графику. На объекте работает от 140 до 220 человек, а также различная техника. Достроить и ввести гостиницу в эксплуатацию планируется в конце этого года.

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