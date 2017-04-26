На ремонт путепровода от моста через Сок до Волжского шоссе потратят 45,5 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 25 апреля объявило аукцион по поиску подрядчика, который выполнит капитальный ремонт путепровода на 4+668 км Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе в Самаре, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна будет до 15 августа 2018 года отремонтировать путепровод, заменить дорожное полотно, обустроить дорогу и устроить наружное освещение. На это из областного бюджета выделят 45,5 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 12 мая, а итоги подведут 18 мая.