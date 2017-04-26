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Дорожное строительство Транспорт и связь

На ремонт путепровода от моста через Сок до Волжского шоссе потратят 45,5 млн рублей

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 25 апреля объявило аукцион по поиску подрядчика, который выполнит капитальный ремонт путепровода на 4+668 км Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе в Самаре, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна будет до 15 августа 2018 года отремонтировать путепровод, заменить дорожное полотно, обустроить дорогу и устроить наружное освещение. На это из областного бюджета выделят 45,5 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 12 мая, а итоги подведут 18 мая.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

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