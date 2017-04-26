На ремонт путепровода от моста через Сок до Волжского шоссе потратят 45,5 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 25 апреля объявило аукцион по поиску подрядчика, который выполнит капитальный ремонт путепровода на 4+668 км Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе в Самаре, сообщается на сайте госзакупок.
Победившая компания должна будет до 15 августа 2018 года отремонтировать путепровод, заменить дорожное полотно, обустроить дорогу и устроить наружное освещение. На это из областного бюджета выделят 45,5 млн рублей.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 12 мая, а итоги подведут 18 мая.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...