"Золотые Маски" снова наши

На сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в Москве прошла церемония вручения XXIII Российской национальной театральной премии "Золотая Маска". После многолетнего перерыва самарские театры вновь заняли место в числе лучших трупп страны.

В черно-белом стиле

Церемония вручения "Масок", которую можно было увидеть в воскресенье поздно вечером в записи на телеканале "Культура", прошла в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Режиссером пригласили Нину Чусову (в Самаре ее знают не только по работе актрисой в Театре драмы, но и как постановщика оперы "Борис Годунов" в Театре оперы и балета и музыкальной фантазии "Опять цветет акация" в "СамАрте"). И Чусова еще раз подтвердила, что шоу — ее конек. Вместе с художниками Ксенией Перетрухиной и Яковом Кажданом, хореографом Александром Андрияшкиным, художником по свету Иваном Виноградовым и ответственной за анимационную графику студией "Ракета Медиа" она поставила едва ли не лучшее за последние годы вручение масок. Во всяком случае, очень стильное, современное и динамичное.

Начиналось все еще в фойе, где зрителей встречали анимированные "рожицы" (с глазами и голосами актеров Мастерской Брусникина) с разными театральными вкусами — здесь были "обличитель современности" и "неприятно удивленный", "говорящий про Волкострелова" и "поучительный". Рожицы ("новатор", "консерватор" и "любитель фуршета") продолжали разговор и в зале, на занавесе. Отдельно шутили про оркестровую яму, которую пришлось занять под номинантов — в стандартном зале все уже не помещались. Выполненную в черно-белом стиле церемонию вели актеры Анна Чиповская и Сергей Епишев, чьи выходы изящно встроили в выступления Московского ансамбля современной музыки, театра пластического балета "Новый балет" и артистов мимического ансамбля Большого театра. Со сцены звучала музыка Филипа Гласса и Дэвида Лэнга, Арво Пярта и Стивена Райха.

Огромный творческий потенциал

После 14-летнего перерыва самарцы — вновь в числе лауреатов главной театральной премии страны. Напомним, в период с 1996 по 2003 годы региональные театры получили четыре "Золотые Маски". После были номинации и участие во внеконкурсной программе, но до премий дело не доходило. В последние три года ситуация стала резко меняться. В 2015 году три самарских спектакля попали в "длинный список" премии, а в 2016-м сразу два региональных театра впервые в своей истории оказались в числе номинантов (новокуйбышевская "Грань" и Самарский театр оперы и балета были представлены на "Золотой Маске"-2016 в 11 номинациях). В конкурсе "Золотой Маски"-2017 участвовало уже три театра Самарской области в 13 номинациях. И вот - долгожданные премии сразу в двух номинациях.

"Успех самарских мастеров сцены еще раз подтверждает, что наша область является крупнейшим культурным центром России, а учреждения культуры и театральные коллективы губернии обладают огромным творческим потенциалом", — прокомментировал высокое достижение региональных театров губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Стать театральной столицей

Всего на "Золотую Маску"-2017 были выдвинуты более 200 номинантов из 25 городов России. В числе прочих московские зрители смогли по достоинству оценить оперу "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского театра оперы и балета (пять номинаций), спектакли "Корабль дураков" театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска (три номинации) и "История лошади" Самарского театра драмы (пять номинаций). В рамках внеконкурсной программы "Маска Плюс" Самарский театр драмы также показал спектакль "Побег из Шоушенка".

"Безумно приятно комментировать итоги "Золотой Маски" — две Маски сразу! — поделился министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, присутствовавший на церемонии награждения. — Очень хочется поздравить тех, кто "Маску" не получил, потому что молодцы все. Я думаю, что у Самарской области теперь еще больше оснований говорить, что мы должны быть театральной столицей, театральным регионом и должны сделать как можно больше, чтобы эти успехи были не разовыми, а постоянными".

Лучшим художником по костюмам в драматическом театре признана Елена Соловьева — костюмер-дизайнер Театрально-концертного комплекса "Дворец культуры" Новокуйбышевска, художник по костюмам театра-студии "Грань". Награда присуждена за спектакль "Корабль дураков". Жюри "Золотой Маски" выбирало из костюмов Александра Боровского к спектаклю "Последнее свидание в Венеции" Лаборатории Дмитрия Крымова (Москва), Светланы Грибановой к "Грозе" Большого драматического театра (СПб), Евгения Лемешонка к спектаклю "Ак и человечество" Камерного театра (Воронеж) и работы Елены Соловьевой.

"Я пока ничего не понимаю, еще не пришла в себя — рассказала Елена Соловьева сразу после награждения. — Я не художник, еще только учусь. До Дениса Бокурадзе мы работали с "Гранью", но с приглашенными художниками, просто воплощали некоторые проекты. А сейчас сделали вместе уже четвертый спектакль. Конечно, образы рождаются в тандеме с режиссером, все идет от его идеи. Отдельное спасибо художнику Евгению Салмину, который занимался росписью костюмов для "Корабля дураков", и художнику по свету Евгению Ганзсбургу, без него они не производили бы такого впечатления. Ну и, конечно, без игры актеров, которые "подают" костюмы. Ведь на вешалке это просто костюмы".

Вторую самарскую "Маску" за сезон 2015-2016 получил актер Театра драмы Владимир Гальченко в номинации "Лучшая роль второго плана в оперетте/мюзикле", за Князя Серпуховского в спектакле "История лошади". Претендентов на награду в номинации, которая вручается впервые, было трое: помимо Гальченко, это исполнитель роли Арье-Лейба в мюзикле "Биндюжник и король" Красноярского ТЮЗа Анатолий Кобельков и Игорь Шумаев — Александр Иванович Дудкин в спектакле "Белый. Петербург" Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

"Я должен сказать спасибо, что судьба подарила мне встречу с талантливым человеком Сергеем Грицаем, — сказал Владимир Гальченко со сцены. — И я очень благодарен моему коню Холстомеру, я зову его "пони", потому что Владимир Морякин еще очень юн, но уже номинант "Золотой Маски".



Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:

— Успех самарских мастеров сцены еще раз подтверждает, что наша область является крупнейшим культурным центром России, а учреждения культуры и театральные коллективы губернии обладают огромным творческим потенциалом. Своим трудом они пробуждают в людях лучшие чувства, привлекают внимание молодежи к театру, классической литературе, истории и тем самым способствуют формированию нравственных основ нашего общества.