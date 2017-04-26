На Фрунзенском мосту начнется установка первого пролета через реку Самару

27 апреля в рамках работ по строительству мостового перехода "Фрунзенский" состоится надвижка пролетного строения моста через реку Самару, сообщил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

На левом берегу строители собирают первую из 12 секций центрального пролетного строения. В общей сложности ее длина должна составить 88,5 м, а вес превысит 1 тыс. тонн.