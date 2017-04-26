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Дорожное строительство Транспорт и связь

На Фрунзенском мосту начнется установка первого пролета через реку Самару

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 апреля в рамках работ по строительству мостового перехода "Фрунзенский" состоится надвижка пролетного строения моста через реку Самару, сообщил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

На левом берегу строители собирают первую из 12 секций центрального пролетного строения. В общей сложности ее длина должна составить 88,5 м, а вес превысит 1 тыс. тонн.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

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Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

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Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

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не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

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