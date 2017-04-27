В Тольятти уличная собака искусала лицо женщине, кормившей ее на улице из жалости

В четверг, 27 апреля, примерно в 3:15 у дома на ул. Юбилейной в Автозаводском районе Тольятти уличная собака укусила за лицо женщину в возрасте около 64 лет, которая по предварительным данным регулярно подкармливала ее из жалости, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Пострадавшая получила рваную рану лица и для нее на место происшествия была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в в лечебное учреждение.
Последние комментарии
А на какие шиши этот скромный гос.служащий прикупил свои 5 комнат, явно не в хрущевке?
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?