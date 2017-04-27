В Тольятти уличная собака искусала лицо женщине, кормившей ее на улице из жалости

В четверг, 27 апреля, примерно в 3:15 у дома на ул. Юбилейной в Автозаводском районе Тольятти уличная собака укусила за лицо женщину в возрасте около 64 лет, которая по предварительным данным регулярно подкармливала ее из жалости, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавшая получила рваную рану лица и для нее на место происшествия была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в в лечебное учреждение.