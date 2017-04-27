Театр-студия "Грань" выпустил новый спектакль "Театр теней Офелии"

В новокуйбышевской "Грани" 24 апреля состоялась премьера спектакля "Театр теней Офелии", сообщает корреспондент Волга Ньюс.
Новый спектакль предназначен для детей и подростков от девяти лет. Так, во всяком случае, говорится в афише. На самом деле это спектакль для детей от девяти и до девяноста. Каждый сможет прочесть в нем свое.
Спектакль поставлен по сказке-притче Михаэля Энде, и хотя авторы Денис Бокурадзе и Артем Филипповский (для Артема это режиссерский дебют в "Грани") сильно переработали сюжет, осталось главное — воздушность, атмосферность, какая-то сказочная странность или странная сказочность, фантосмагоричность, присущая произведениям Гофмана, и одновременно иносказательность Андерсена.
В "Театре теней Офелии" актеры "Грани" впервые спрятались за ширмы, за кукол, хотя можно сказать и так — в кукол, ведь в вертепном театре зрители неожиданно узнают двойника короля Лира — в рубище и с лысой головой, а вот Корделия… Кукольная сценография один в один повторяет взрослый спектакль.
"Театр теней Офелии" — спектакль, скорее, технический, в нем работают теневые марионетки, шарнирные, планшетные куклы и куклы вертепного представления — все это чудо создано художницей Алисой Якиманской. В живом плане к зрителям выходят только Любовь Тювилина и Василий Яров. А еще с помощью кодоскопов актеры создают визуальные эффекты: вот в огромных окнах зажглись звездочки. Луна, качнувшись на небосводе, лукаво улыбнулась. А в гости один за другим начинают являться загадочные персонажи — тени.
Не хочется говорить очередной, но это спектакль именно в неповторимом и уже узнаваемом стиле "Грани" — когда воедино соединяется завораживающей красоты визуальный ряд, выразительность каждого момента, выверенность, буквально до миллиметра, и глубокая, щемящая душу история. И еще — ощущение, что каждую секунду, прямо у тебя на глазах происходит рождение чуда.
Режиссер театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе :
— Наш новый спектакль мы посвятили памяти основателя и художественного руководителя театра Эльвире Анатольевне Дульщиковой. Она любила и умела создавать именно детские спектакли необыкновенной красоты. Спектакли, поставленные на основе качественной детской литературы. Спектакли не развлекательные, а глубокие, побуждающие к размышлениям.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают