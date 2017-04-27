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Театр Культура

Театр-студия "Грань" выпустил новый спектакль "Театр теней Офелии"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новокуйбышевской "Грани" 24 апреля состоялась премьера спектакля "Театр теней Офелии", сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Новый спектакль предназначен для детей и подростков от девяти лет. Так, во всяком случае, говорится в афише. На самом деле это спектакль для детей от девяти и до девяноста. Каждый сможет прочесть в нем свое.

Спектакль поставлен по сказке-притче Михаэля Энде, и хотя авторы Денис Бокурадзе и Артем Филипповский (для Артема это режиссерский дебют в "Грани") сильно переработали сюжет, осталось главное — воздушность, атмосферность, какая-то сказочная странность или странная сказочность, фантосмагоричность, присущая произведениям Гофмана, и одновременно иносказательность Андерсена.

В "Театре теней Офелии" актеры "Грани" впервые спрятались за ширмы, за кукол, хотя можно сказать и так — в кукол, ведь в вертепном театре зрители неожиданно узнают двойника короля Лира — в рубище и с лысой головой, а вот Корделия… Кукольная сценография один в один повторяет взрослый спектакль.

"Театр теней Офелии" — спектакль, скорее, технический, в нем работают теневые марионетки, шарнирные, планшетные куклы и куклы вертепного представления — все это чудо создано художницей Алисой Якиманской. В живом плане к зрителям выходят только Любовь Тювилина и Василий Яров. А еще с помощью кодоскопов актеры создают визуальные эффекты: вот в огромных окнах зажглись звездочки. Луна, качнувшись на небосводе, лукаво улыбнулась. А в гости один за другим начинают являться загадочные персонажи — тени. 

Не хочется говорить очередной, но это спектакль именно в неповторимом и уже узнаваемом стиле "Грани" — когда воедино соединяется завораживающей красоты визуальный ряд, выразительность каждого момента, выверенность, буквально до миллиметра, и глубокая, щемящая душу история. И еще — ощущение, что каждую секунду, прямо у тебя на глазах происходит рождение чуда.

Режиссер театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе :

—  Наш новый спектакль мы посвятили памяти основателя и художественного руководителя театра Эльвире Анатольевне Дульщиковой. Она любила и умела создавать именно детские спектакли необыкновенной красоты. Спектакли, поставленные на основе качественной детской литературы. Спектакли не развлекательные, а глубокие, побуждающие к размышлениям.

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