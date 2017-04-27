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ВТБ кредитует АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева"

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ предоставил АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" возобновляемую кредитную линию на сумму 2 млрд рублей сроком на 3 года. Средства предназначены для финансирования текущей деятельности предприятия, в том числе в рамках федеральной целевой программы "Развитие космического комплекса системы "ГЛОНАСС" до 2020 г.".

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: "Мы продолжаем тесное сотрудничество с одним из крупнейших российских предприятий космической отрасли и уверены в том, что очередной этап развития наших партнерских отношений будет способствовать успешной реализации задач, стоящих перед компанией".

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