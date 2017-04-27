ВТБ кредитует АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева"

Банк ВТБ предоставил АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" возобновляемую кредитную линию на сумму 2 млрд рублей сроком на 3 года. Средства предназначены для финансирования текущей деятельности предприятия, в том числе в рамках федеральной целевой программы "Развитие космического комплекса системы "ГЛОНАСС" до 2020 г.".
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: "Мы продолжаем тесное сотрудничество с одним из крупнейших российских предприятий космической отрасли и уверены в том, что очередной этап развития наших партнерских отношений будет способствовать успешной реализации задач, стоящих перед компанией".
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.