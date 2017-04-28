Стала известна программа джазового фестиваля Moving Club Meet Friends-2017

С 13 по 19 мая в Самаре пройдет VI международный джазовый фестиваль Moving Club Meet Friends-2017 - настоящий праздник джаза с проектом виртуозных музыкантов из Франции, коллективов из разных городов России и региона.
За семнадцатилетнюю историю фестиваля в нем участвовали джазовые музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Саратова, Ульяновска, Кривого Рога, Нижнего Новгорода, Дзержинска.
Фестиваль пройдет сразу на нескольких концертных площадках и клубах Самары, и сейчас организаторы уже готовы рассказать о программе выступлений артистов.
В субботу, 13 мая, в 16:00 в ДК железнодорожников состоится мастер-класс по барабанам от Damiеn Schmidt и Антона Давидянца - французского барабанщика и и российского бас-гитариста. В 18:00 фестиваль откроет московский Osipov Quartet с презентацией альбома "Postjazz", а затем в 19:00 выступит французская группа Damʼnco - музыканты играют в стиле jazz/pop-fusion.
В воскресенье, 14 мая, любителей джаза ждет молл Парк Хаус - там выступят различные джазовые коллективы Самары, Кайфуллин Jazz Band из Уфы, джазовый альянс Дмитрия Толочкова (Саратов - Москва - Ростов-на-Дону) и хедлайнер фестиваля: ретро-джаз-бэнд Real Jam.
Также в этот день в молле Парк Хаус пройдут интересные мастер-классы по различным направлениям, школа музыки Melomania проведет для детей мастер-классы по барабанам и духовым инструментам, будет организована работа интерактивной фотозоны, пройдут мастер-классы по танцам в стиле "джаз", а также конкурсы с розыгрышем ценных призов.
В тот же день, 14 мая, в 16:00 в Центре социализации молодежи пройдет детский джазовый фестиваль: выступят джазовые ансамбли школ искусств Самары, детский биг-бэнд из Уфы и джазовый ансамбль Саратовского областного колледжа искусств.
Вечером в 21:00 в Muzcafe Bootlegger (ул. Дачная, 2г) состоится сольное выступление московского Real Jam, а в баре Bridge Bardo (ул. Молодогвардейская, 63а) в то же время пройдет джазовый Jam Session с гостями фестиваля.
15 мая в рамках фестиваля пройдут мастер-классы артистов фестиваля в нескольких детских музыкальных школах г. Самары.
19 мая в 21:00 в баре Bridge Bardo выступит джазовое трио из Люксембурга - Dock in Absolute (современный джаз).
Подробная информация - на страницах фестиваля: http://samarajazz.ru/moving-club-meet-friends-2017/ https://vk.com/movingclubmeetsfriends2017
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!