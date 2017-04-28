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На ремонт улично-дорожной сети в Суходоле Сергиевского района выделят 26,2 млн рублей Фрунзенский мост "поехал" в сторону Самары "Самаратрансстрой" выложит плиткой тротуары вокруг "Захара" и "Звезды" Вместо старого бортового ограждения на Ново-Садовой установят оцинкованные конструкции Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

Дорожное строительство Транспорт и связь

На ремонт улично-дорожной сети в Суходоле Сергиевского района выделят 26,2 млн рублей

СЕРГИЕВСК. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 мая завершится прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который отремонтирует улично-дорожную сеть в поселке Суходол Сергиевского района, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет до 31 августа 2017 года восстановить дорожное покрытие, пересечения и примыкания, а также привести разворотные площадки по улицам Кооперативной, Пушкина, Мира и Чапаева.

На это из местного бюджета выделят 26,2 млн рублей. Итоги подведут 19 мая.

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Последние комментарии

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Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

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Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

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Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

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