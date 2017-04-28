На ремонт улично-дорожной сети в Суходоле Сергиевского района выделят 26,2 млн рублей

15 мая завершится прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который отремонтирует улично-дорожную сеть в поселке Суходол Сергиевского района, сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет до 31 августа 2017 года восстановить дорожное покрытие, пересечения и примыкания, а также привести разворотные площадки по улицам Кооперативной, Пушкина, Мира и Чапаева.
На это из местного бюджета выделят 26,2 млн рублей. Итоги подведут 19 мая.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?