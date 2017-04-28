На ремонт улично-дорожной сети в Суходоле Сергиевского района выделят 26,2 млн рублей

15 мая завершится прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который отремонтирует улично-дорожную сеть в поселке Суходол Сергиевского района, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет до 31 августа 2017 года восстановить дорожное покрытие, пересечения и примыкания, а также привести разворотные площадки по улицам Кооперативной, Пушкина, Мира и Чапаева.

На это из местного бюджета выделят 26,2 млн рублей. Итоги подведут 19 мая.