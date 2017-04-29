Эффективное использование бюджетных средств способствует развитию Богатовского района

Сбалансированный бюджет, крепкие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, целеустремленные люди — основа динамичного развития Богатовского района. Эффективное использование бюджетных средств меняет жизнь не только территории, но и каждого жителя района, открывая каждому новые возможности для жизни, работы, развития детей, занятий спортом, творчеством.

Залог успеха

Глава муниципалитета В. В. Туркин отмечает, что работа в тесной связке с правительством региона позволяет муниципалитету динамично развиваться. Это также сказывается на сельхозпроизводителях и перерабатывающей промышленности, которые являются основой экономики района. В. В. Туркин приводит интересный факт: в районе не осталось необрабатываемых земель. Это, с одной стороны, является препятствием для захода на территорию новых инвесторов, с другой — говорит об успешной работе крупных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

Например, расположенный в с. Беловка Богатовского района молочно-животноводческий комплекс "Радна" по мощности и оснащенности может конкурировать с крупнейшими хозяйствами России. Успешно развиваются в районе СПК "Беловский", СХП "Степное", ООО "Нива". В кризисные времена не сбавили обороты Богатовский маслоэкстракционный и мукомольный заводы, на общий успех работают Нефтегорский газоперерабатывающий завод, а также комплексы, обслуживающие нефтяную отрасль.

Ощутимую помощь территории оказывают и стимулирующие субсидии из областного бюджета за выполнение основных показателей социально-экономического развития. Так, по итогам января 2017 года Богатовский стал третьим в рейтинге районов губернии с индексом 116,1%. Это пополнило бюджет на 2,6 млн рублей. Что касается итогов 2016 года, то здесь район, по словам главы, сработал хорошо: бюджет получил 34,5 млн рублей — на 2,25 млн рублей больше, чем планировалось.

Часть субсидий направляется эффективным производителям, тем, кто вносит наибольший вклад в выполнение показателей. Часть — на решение первоочередных проблем территории.

Уйти от грязи

Развитие социальной инфраструктуры стало здесь задачей номер один. Районные власти с гордостью рассказывают о том, что в последние годы капитально отремонтировали ЦРБ, два сельских детских сада, дома культуры в райцентре. Почти решился вопрос с отсыпкой грунтовых дорог щебнем.

Благодаря активной гражданской позиции богатовцев там, где необходимо, появились детские игровые городки и универсальные спортплощадки.

Знаковым событием 2016 года стало окончание строительства на улице Ленина в

с. Богатое 3-этажного 27-квартирного дома под переселение из аварийного жилья. "20 лет в районе не строили многоквартирные дома", — отмечает В. В. Туркин. Сейчас идет оформление документации, и глава муниципалитета заверяет, что до 1 июля собственники въедут в новые квартиры.

К концу года должна завершиться реконструкция моста через реку Самару — его капитально отремонтируют и расширят полотно. Мостовой переход, который был возведен более 50 лет назад, является стратегически важным объектом для богатовцев. Он соединяет север и юг района, который разделяет река.

"Мост — единственная транспортная артерия, которая связывает обе части. От его нормального состояния зависит функционирование многих структур, прежде всего, экстренных и аварийных служб. Подрядчик качественно выполняет условия контракта. Уверен, мы надолго забудем об этой проблеме", — говорит глава.

В ближайших планах — строительство нового или реконструкция действующего детского сада на 250 мест, возведение спортивного комплекса и стадиона. Об этом во время прошлогоднего визита в район говорил губернатор Н. И. Меркушкин. "Мы прекрасно понимаем, что это вопрос не одного года. Но шаги сделаны, губернатор поставил эти вопросы на контроль, и, можно сказать, что процесс запу-

щен", — говорит В. В. Туркин.

Гордые люди

Отдельно стоит остановиться на спортивных проектах, реализуемых в Богатовском районе. Уже 30 лет его визитной карточкой является футбольный турнир "Зимний мяч Богатого". "Младший "брат" — турнир по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатого" — за несколько лет почти догнал его по популярности. Турниры работают и на себя, и на имидж района", — констатирует В. В. Туркин.

В сложные времена, когда хоккей в регионе находился в упадке, энтузиасты-богатовцы заливали катки и ставили на коньки детей. Сейчас юношеский "Кристалл" из Богатого успешно выступает на "Золотой шайбе" и других турнирах. Популярность хоккею добавила крепкая дружба района с воспитанником самарского ЦСК ВВС, чемпионом мира, вратарем сборной России Семеном Варламовым. В. В. Туркин с удовольствием рассказывает, что кубок мира-2012 помимо Самары и Тольятти побывал в Богатом — его привез знаменитый земляк.

Кипит в районе культурная жизнь — различные творческие коллективы на достойном уровне представляют район на различных фестивалях, сильны традиции военно-патриотического воспитания молодежи.

В. В. Туркин, глава Богатовского района:

— В чем сила района и его жителей? У нас маленький район, но здесь живут гордые люди, не привыкшие пасовать перед трудностями, и это помогает двигаться вперед. Богатовцы всегда нацелены на результат. Это закаляет и помогает жить. Моя позиция такая: у людей не должно быть иждивенческих настроений: это ни к чему хорошему не приводит. В этом году основная задача — уйти от грязи, вплотную заняться благоустройством. Не за горами время, когда мы перейдем к строительству и ремонту асфальтовых дорог. Думаю, что жители Самарской области еще не раз услышат о достижениях богатовцев в различных сферах жизни.