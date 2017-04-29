Эффективное использование бюджетных средств способствует развитию Богатовского района

Сбалансированный бюджет, крепкие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, целеустремленные люди — основа динамичного развития Богатовского района. Эффективное использование бюджетных средств меняет жизнь не только территории, но и каждого жителя района, открывая каждому новые возможности для жизни, работы, развития детей, занятий спортом, творчеством.
Залог успеха
Глава муниципалитета В. В. Туркин отмечает, что работа в тесной связке с правительством региона позволяет муниципалитету динамично развиваться. Это также сказывается на сельхозпроизводителях и перерабатывающей промышленности, которые являются основой экономики района. В. В. Туркин приводит интересный факт: в районе не осталось необрабатываемых земель. Это, с одной стороны, является препятствием для захода на территорию новых инвесторов, с другой — говорит об успешной работе крупных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.
Например, расположенный в с. Беловка Богатовского района молочно-животноводческий комплекс "Радна" по мощности и оснащенности может конкурировать с крупнейшими хозяйствами России. Успешно развиваются в районе СПК "Беловский", СХП "Степное", ООО "Нива". В кризисные времена не сбавили обороты Богатовский маслоэкстракционный и мукомольный заводы, на общий успех работают Нефтегорский газоперерабатывающий завод, а также комплексы, обслуживающие нефтяную отрасль.
Ощутимую помощь территории оказывают и стимулирующие субсидии из областного бюджета за выполнение основных показателей социально-экономического развития. Так, по итогам января 2017 года Богатовский стал третьим в рейтинге районов губернии с индексом 116,1%. Это пополнило бюджет на 2,6 млн рублей. Что касается итогов 2016 года, то здесь район, по словам главы, сработал хорошо: бюджет получил 34,5 млн рублей — на 2,25 млн рублей больше, чем планировалось.
Часть субсидий направляется эффективным производителям, тем, кто вносит наибольший вклад в выполнение показателей. Часть — на решение первоочередных проблем территории.
Уйти от грязи
Развитие социальной инфраструктуры стало здесь задачей номер один. Районные власти с гордостью рассказывают о том, что в последние годы капитально отремонтировали ЦРБ, два сельских детских сада, дома культуры в райцентре. Почти решился вопрос с отсыпкой грунтовых дорог щебнем.
Благодаря активной гражданской позиции богатовцев там, где необходимо, появились детские игровые городки и универсальные спортплощадки.
Знаковым событием 2016 года стало окончание строительства на улице Ленина в
с. Богатое 3-этажного 27-квартирного дома под переселение из аварийного жилья. "20 лет в районе не строили многоквартирные дома", — отмечает В. В. Туркин. Сейчас идет оформление документации, и глава муниципалитета заверяет, что до 1 июля собственники въедут в новые квартиры.
К концу года должна завершиться реконструкция моста через реку Самару — его капитально отремонтируют и расширят полотно. Мостовой переход, который был возведен более 50 лет назад, является стратегически важным объектом для богатовцев. Он соединяет север и юг района, который разделяет река.
"Мост — единственная транспортная артерия, которая связывает обе части. От его нормального состояния зависит функционирование многих структур, прежде всего, экстренных и аварийных служб. Подрядчик качественно выполняет условия контракта. Уверен, мы надолго забудем об этой проблеме", — говорит глава.
В ближайших планах — строительство нового или реконструкция действующего детского сада на 250 мест, возведение спортивного комплекса и стадиона. Об этом во время прошлогоднего визита в район говорил губернатор Н. И. Меркушкин. "Мы прекрасно понимаем, что это вопрос не одного года. Но шаги сделаны, губернатор поставил эти вопросы на контроль, и, можно сказать, что процесс запу-
щен", — говорит В. В. Туркин.
Гордые люди
Отдельно стоит остановиться на спортивных проектах, реализуемых в Богатовском районе. Уже 30 лет его визитной карточкой является футбольный турнир "Зимний мяч Богатого". "Младший "брат" — турнир по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатого" — за несколько лет почти догнал его по популярности. Турниры работают и на себя, и на имидж района", — констатирует В. В. Туркин.
В сложные времена, когда хоккей в регионе находился в упадке, энтузиасты-богатовцы заливали катки и ставили на коньки детей. Сейчас юношеский "Кристалл" из Богатого успешно выступает на "Золотой шайбе" и других турнирах. Популярность хоккею добавила крепкая дружба района с воспитанником самарского ЦСК ВВС, чемпионом мира, вратарем сборной России Семеном Варламовым. В. В. Туркин с удовольствием рассказывает, что кубок мира-2012 помимо Самары и Тольятти побывал в Богатом — его привез знаменитый земляк.
Кипит в районе культурная жизнь — различные творческие коллективы на достойном уровне представляют район на различных фестивалях, сильны традиции военно-патриотического воспитания молодежи.
В. В. Туркин, глава Богатовского района:
— В чем сила района и его жителей? У нас маленький район, но здесь живут гордые люди, не привыкшие пасовать перед трудностями, и это помогает двигаться вперед. Богатовцы всегда нацелены на результат. Это закаляет и помогает жить. Моя позиция такая: у людей не должно быть иждивенческих настроений: это ни к чему хорошему не приводит. В этом году основная задача — уйти от грязи, вплотную заняться благоустройством. Не за горами время, когда мы перейдем к строительству и ремонту асфальтовых дорог. Думаю, что жители Самарской области еще не раз услышат о достижениях богатовцев в различных сферах жизни.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.