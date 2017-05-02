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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Южном городе построят детский сад с бассейном

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подрядчика, который построит детский сад общеразвивающего типа на 300 мест с бассейном в микрорайоне Южный город Волжского района, определят 22 мая, сообщается на сайте госзакупок.

Детсад будет расположен в квартале пятой очереди застройки микрорайона.

Компания должна будет завершить строительство до 25 мая 2018 года. На это ей выделят 212,4 млн руб. из федеральной, областной и районной казны.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 16 мая.

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