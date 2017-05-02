В Южном городе построят детский сад с бассейном

Подрядчика, который построит детский сад общеразвивающего типа на 300 мест с бассейном в микрорайоне Южный город Волжского района, определят 22 мая, сообщается на сайте госзакупок.
Детсад будет расположен в квартале пятой очереди застройки микрорайона.
Компания должна будет завершить строительство до 25 мая 2018 года. На это ей выделят 212,4 млн руб. из федеральной, областной и районной казны.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 16 мая.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.
Надеюсь с обременением)
А Волга она одна.