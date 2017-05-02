В Южном городе построят детский сад с бассейном

Подрядчика, который построит детский сад общеразвивающего типа на 300 мест с бассейном в микрорайоне Южный город Волжского района, определят 22 мая, сообщается на сайте госзакупок.

Детсад будет расположен в квартале пятой очереди застройки микрорайона. Компания должна будет завершить строительство до 25 мая 2018 года. На это ей выделят 212,4 млн руб. из федеральной, областной и районной казны. Прием заявок на участие в аукционе завершится 16 мая.