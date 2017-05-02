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Образование Общество

Руководство ПГУТИ: "У нас нет оснований для увольнения преподавателя, попавшегося на взятках"

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя заведующего кафедрой высшей математики Геннадия Шевченко, которого в мае 2016 г. задержали при получении взятки сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Напомним, 51 тыс. руб. преподаватель получил с первокурсников заочного отделения за ответы на тесты и контрольные работы по высшей математике. Его обвиняли изначально во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, однако в итоге Октябрьский районный суд признал его виновным в мелком взяточничестве, за что оштрафовал его на 150 тыс. рублей.

11 апреля 2016 г. приговор вступил в законную силу, однако на сайте ПГУТИ отмечено, что Геннадий Шевченко все еще работает на прежней должности.

Мы попросили руководство вуза прокомментировать сложившуюся ситуацию. Нам ответили, что во-первых, Шевченко сейчас занимает должность доцента кафедры высшей математики университета, а во-вторых, оснований для его увольнения по закону нет. Ведь суд в приговоре не указал, что его нужно отстранить от преподавания на какой-то срок, а в принципе к педагогической деятельности по закону нельзя допускать людей, судимых за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя, общественной безопасности, а также безопасности государства, мира и человечества.

"В рамках Трудового кодекса РФ оснований для увольнения Шевченко в связи с судимостью у нас нет, — заявил и. о. ректора Алексей Салмин. — Вместе с тем информация о результатах служебного разбирательства в отношении Шевченко, а также вопросы принятия дополнительных мер по недопущению коррупционных проявлений в деятельности коллектива будут рассмотрены в ближайшее время на заседаниях Ученых советов университета и факультетов".

Что касается студентов, то от занятий на факультете заочного образования Геннадий Шевченко отстранен. Ведь часть учеников, давших против него показания, продолжает учиться в вузе.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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