Облминтранс потратит 8 млн руб. на разработку транспортной модели магистрали "Центральная"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который займется выполнением научно-исследовательской работы в рамках строительства магистрали "Центральная". Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Речь идет о разработке транспортной модели по концессионному проекту "Строительство проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная" Волжского района".

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 8 млн руб., в качестве источника финансирования называется областной бюджет. Работа должна быть выполнена до 30 июня 2017 года.

Сообщается, что работы будут выполнены в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)".

Главная цель создания транспортной модели — определение годовых прогнозов интенсивности движения по автомагистрали "Центральная" на участке от проспекта Кирова до границы Самары по всем категориям транспортных средств за весь срок реализации концессионного проекта. Результаты работы должны обеспечивать последующую подготовку заявки на участие в отборе проектов строительства автомагистрали.

Согласно аукционной документации, в рамках проведения работ подрядчик должен будет организовать и провести обследование транспортных потоков на территории зоны тяготения проекта, в том числе определить ключевые транспортные узлы для проведения обследований транспортных потоков и провести натурные обследования транспортных потоков.

Кроме того, исполнитель должен будет провести социологический интернет-опрос жителей города, чтобы выяснить их готовность пользоваться новой планируемой автомагистралью с объемом выборки не менее 1 тыс. респондентов.

Также в ходе работ подрядчику предстоит собрать и проанализировать информацию, влияющую на формирование спроса на передвижения по автомагистрали, в том числе прогноз социально-экономического развития зоны тяготения на 10- и 20-летний перспективные сроки, прогноз демографической ситуации, количества мест учебы, уровня занятости населения и уровня автомобилизации.

После этого подрядчик должен разработать прогноз интенсивности движения по автомагистрали "Центральная" на 10- и 20-летний перспективные сроки, в том числе, вариантов организации бесплатного и платного движения (в зависимости от принятого решения относительно платности или бесплатности проезда).

Сама транспортная модель должна включать в себя разработку расчетного графа улично-дорожной сети; разработку системы транспортного районирования; подготовку базы данных по транспортным районам; расчёт матриц корреспонденций и определение целевых показателей точности и калибровку транспортной модели.

Также подрядчику предстоит определить оптимальный размер платы за проезд для каждой группы транспортных средств и рассчитать объем доходов от взимания платы за проезд на 20-летний период в разбивке по годам. Транспортная модель рассчитывается на 10- и 20-летний перспективные сроки, расчет доходов от взимания платы на иные годы осуществляется интерполяцией и экстраполяцией.

Результатом работы должна стать транспортная модель — математическая модель загрузки транспортной сети, создаваемой на основе транспортных изысканий, предназначенной для моделирования транспортных потоков и служащей для их прогноза в транспортных сетях для целей оценки потенциального спроса и уровня загрузки отдельных элементов транспортной сети.

Подрядчика определят 18 мая.

Напомним, для строительства магистрали "Центральная" региональный минэкономразвития планирует найти инвестора для заключения концессионного соглашения, а также привлечь капитальный грант.

Как заявлял министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, потенциальный инвестор проекта уже есть.