Пьяный сызранец сообщил о готовящемся теракте

В четверг, 27 апреля, на номер 112 со своего мобильника позвонил 66-летний житель Сызрани и сообщил, что в его родном городе готовится теракт.
"Опасения" мужчины оказались беспочвенны, что подтвердила масштабная проверка, ради которой подняли полицию, "скорую помощь" и многие другие спецслужбы. А когда вышли на самого сызранца, оказалось, что он пьян и объяснить мотивы поступка внятно не может.
В тот же день по тревоге были подняты самарские оперативники: на линию 02 сообщили о том, что заминирован дом на ул. Енисейской в районе стадиона "Металлург".
Из здания эвакуировали 50 человек, его обследовали вдоль и поперек, но ничего не нашли.
29-летнего телефонного хулигана разыскали по месту проживания на ул. Ташкентской. Он также был пьян.
Обоим мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, если им предъявят обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...