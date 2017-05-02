Пьяный сызранец сообщил о готовящемся теракте

В четверг, 27 апреля, на номер 112 со своего мобильника позвонил 66-летний житель Сызрани и сообщил, что в его родном городе готовится теракт.

"Опасения" мужчины оказались беспочвенны, что подтвердила масштабная проверка, ради которой подняли полицию, "скорую помощь" и многие другие спецслужбы. А когда вышли на самого сызранца, оказалось, что он пьян и объяснить мотивы поступка внятно не может.

В тот же день по тревоге были подняты самарские оперативники: на линию 02 сообщили о том, что заминирован дом на ул. Енисейской в районе стадиона "Металлург".

Из здания эвакуировали 50 человек, его обследовали вдоль и поперек, но ничего не нашли.

29-летнего телефонного хулигана разыскали по месту проживания на ул. Ташкентской. Он также был пьян.

Обоим мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, если им предъявят обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.