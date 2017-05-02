Новое здание театра "Колесо" построят в рамках федеральной программы

Во вторник, 2 мая, глава региона Николай Меркушкин в рамках визита в Тольятти посетил площадку бывшего развлекательного центра "Пирамида" в Автозаводском районе города.

На этом месте планируется построить театрально-культурный комплекс "Новая сцена" местного драмтеатра "Колесо". Благодаря личной инициативе главы региона объект был включен в федеральную программу по празднованию 50-летия выпуска на АвтоВАЗе первого автомобиля.

Долгое время здание "Пирамиды" было заброшенным. В этом году на площадке устроили несколько субботников, вывезли тонну мусора, так что место полностью готово к обновлению. "В настоящий момент разработан проект реконструкции здания. Он прошел госэкспертизу и получил высокую оценку областного министерства культуры", — пояснили главе региона представители театра.

Пока общая стоимость объекта вместе с сопутствующей инфраструктурой оценивается в 638 млн рублей. Из них 28,5 млн руб. выделяется на разработку проектно-сметной документация. В 431 млн руб. оценивается реконструкция здания, включая зал хореографии, репетиционный и выставочный залы, а также обустройство вращающейся сцены.

Остальные средства пойдут на инфраструктуру театра и благоустройство прилегающей территории. По словам представителей "Колеса", рядом с центром предусмотрен фонтан, парковка на 109 мест, кафе и гостиница для артистов, приезжающих на гастроли.