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Губернатор Власть и политика

Новое здание театра "Колесо" построят в рамках федеральной программы

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 мая, глава региона Николай Меркушкин в рамках визита в Тольятти посетил площадку бывшего развлекательного центра "Пирамида" в Автозаводском районе города.

На этом месте планируется построить театрально-культурный комплекс "Новая сцена" местного драмтеатра "Колесо". Благодаря личной инициативе главы региона объект был включен в федеральную программу по празднованию 50-летия выпуска на АвтоВАЗе первого автомобиля.

Долгое время здание "Пирамиды" было заброшенным. В этом году на площадке устроили несколько субботников, вывезли тонну мусора, так что место полностью готово к обновлению. "В настоящий момент разработан проект реконструкции здания. Он прошел госэкспертизу и получил высокую оценку областного министерства культуры", — пояснили главе региона представители театра.

Пока общая стоимость объекта вместе с сопутствующей инфраструктурой оценивается в 638 млн рублей. Из них 28,5 млн руб. выделяется на разработку проектно-сметной документация. В 431 млн руб. оценивается реконструкция здания, включая зал хореографии, репетиционный и выставочный залы, а также обустройство вращающейся сцены.

Остальные средства пойдут на инфраструктуру театра и благоустройство прилегающей территории. По словам представителей "Колеса", рядом с центром предусмотрен фонтан, парковка на 109 мест, кафе и гостиница для артистов, приезжающих на гастроли.

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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