Следствие признало смерть Николая Поролло суицидом

Во вторник, 2 мая, Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области завершило расследование по факту гибели гендиректора самарского ПАО "Салют" Николая Поролло. "В возбуждении дела решено отказать, поскольку отсутствует событие преступления", — пояснила kommersant.ru старший помощник руководителя регионального СУ СК Елена Шкаева. Она также добавила, что причиной смерти Поролло был суицид.
Напомним, Николай Поролло скончался 31 марта текущего года. Как сообщалось ранее, его тело было обнаружено в частном доме на ул. Жигулевские Ворота в Самаре с огнестрельным ранением в область груди. На момент смерти ему было 76 лет.
Ружье, из которого был совершен выстрел в грудь погибшего, правоохранители нашли рядом с его телом. В помещении, в котором был обнаружен погибший, следов присутствия посторонних людей следователи не обнаружили.
По факту гибели Николая Поролло следственный отдел по Красноглинскому району провел доследственную проверку, которая в итоге и подтвердила факт суицида.
О возможных мотивах самоубийства гендиректора предприятия следственные органы ничего не говорят. Прежде источник "Ъ" на ПАО "Салют" пояснял, что, по его мнению, причиной самоубийства Николая Поролло могла стать серьезная болезнь. В течение последних двух недель жизни он находился на больничном.
Также собеседник издания заметил, что в последнее время предприятие не испытывало финансовых проблем, на нем не проводились какие-либо проверки по линии ФСБ, прокуратуры или СУ СКР, а в отношении руководства завода не возбуждались уголовные дела.
Действительно, по данным картотеки арбитражных дел ВАС, в 2017 г. крупнейшим требованием к ПАО "Салют" стал иск ПАО "МРСК Волги" в лице филиала "Самарские распределительные сети" о взыскании 100,4 тыс. рублей. Подано это заявление было уже в конце апреля, то есть после смерти Николая Поролло. Требования же завода "Салют", по данным КАД ВАС, к его контрагентам не превышали 100 тыс. рублей.
Согласно опубликованному предприятием отчету о финансовых результатах, 2016 г. ПАО "Салют" завершило с чистой прибылью 460,5 млн рублей. Для сравнения: чистая прибыль завода по итогам 2015 г. составила 151,6 млн рублей.
Последние комментарии
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.
А сами родители почему скорую не вызвали?
Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!
Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.