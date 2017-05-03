В апреле в Самарской области подорожали картошка и томаты

В апреле в Самарской области отмечалось сезонное повышение розничных цен на картофель, свежие томаты и овощи (капуста, лук, морковь). Такие данные опубликовало региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

По данным мониторинга, цены на картофель в среднем выросли на 22%, на капусту белокочанную — на 47%, на лук — на 24%, на морковь — на 7%, на томаты — на 2%.

Вместе с тем, сохранилась тенденция снижения розничных цен на яйцо куриное, мясо кур, сахар и свежие огурцы. Также подешевели творог, рыба мороженая, крупа гречневая, масло сливочное, перец сладкий и яблоки.

"В настоящее время на потребительском рынке Самарской области продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан", — отмечает минэкономразвития.