В апреле в Самарской области подорожали картошка и томаты

В апреле в Самарской области отмечалось сезонное повышение розничных цен на картофель, свежие томаты и овощи (капуста, лук, морковь). Такие данные опубликовало региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.
По данным мониторинга, цены на картофель в среднем выросли на 22%, на капусту белокочанную — на 47%, на лук — на 24%, на морковь — на 7%, на томаты — на 2%.
Вместе с тем, сохранилась тенденция снижения розничных цен на яйцо куриное, мясо кур, сахар и свежие огурцы. Также подешевели творог, рыба мороженая, крупа гречневая, масло сливочное, перец сладкий и яблоки.
"В настоящее время на потребительском рынке Самарской области продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан", — отмечает минэкономразвития.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.