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АПК и пищепром Экономика и бизнес

В апреле в Самарской области подорожали картошка и томаты

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В апреле в Самарской области отмечалось сезонное повышение розничных цен на картофель, свежие томаты и овощи (капуста, лук, морковь). Такие данные опубликовало региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

По данным мониторинга, цены на картофель в среднем выросли на 22%, на капусту белокочанную — на 47%, на лук — на 24%, на морковь — на 7%, на томаты — на 2%.

Вместе с тем, сохранилась тенденция снижения розничных цен на яйцо куриное, мясо кур, сахар и свежие огурцы. Также подешевели творог, рыба мороженая, крупа гречневая, масло сливочное, перец сладкий и яблоки.

"В настоящее время на потребительском рынке Самарской области продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан", — отмечает минэкономразвития.

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