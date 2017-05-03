53 года заключения запросило гособвинение оставшимся участникам банды Потапова и заказчикам

В Самарском областном суде начались прения по делу о бандитизме.
Напомним, речь идет о банде Максима Потапова, которая в 2014–2015 гг. совершила целый ряд нападений на жителей Самары и Тольятти. В частности, от их рук пострадала семья управляющего ОАО "Бугурусланский завод Радиатор" Ершова, тольяттинский предприниматель, самарец Дмитрий Дворянинов и член банды Григорий Жуков — его заподозрили в краже 5 тыс. руб. и убили в лесу под Тольятти.
Сотрудники регионального Следственного комитета распутали весь "клубок", в результате чего сам Максим Потапов, часть членов банды и заказчиков уже были осуждены. Теперь на скамье подсудимых восемь человек — это те, кто принимал участие лишь в одном или двух преступлениях, а также два заказчика. В зависимости от роли каждого обвинение им предъявили в незаконном обороте оружия, разбое, краже, подстрекательстве к совершению преступлений, а также в собственно нападениях, в результате которых потерпевшим были нанесены травмы различной степени тяжести.
К примеру, Дмитрий Дворянинов едва не погиб: ему выстрелили в ногу, и он мог погибнуть, если бы не случайный прохожий, который оказал ему помощь.
Шестерым исполнителям преступлений гособвинение запросило от пяти до 10 с половиной лет лишения свободы в колониях строгого и особого режима. Заказчикам чуть меньше: Тамаре Мязовой, которая просила разобраться с Дворяниновым, грозит пять лет колонии общего режима, а Александру Студеникину, конфликтовавшему с управляющим ОАО "Бугурусланский завод Радиатор" Ершовым, — три года колонии-поселения.
Приговор по этому делу может быть оглашен уже в мае.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????