53 года заключения запросило гособвинение оставшимся участникам банды Потапова и заказчикам

В Самарском областном суде начались прения по делу о бандитизме.

Напомним, речь идет о банде Максима Потапова, которая в 2014–2015 гг. совершила целый ряд нападений на жителей Самары и Тольятти. В частности, от их рук пострадала семья управляющего ОАО "Бугурусланский завод Радиатор" Ершова, тольяттинский предприниматель, самарец Дмитрий Дворянинов и член банды Григорий Жуков — его заподозрили в краже 5 тыс. руб. и убили в лесу под Тольятти.

Сотрудники регионального Следственного комитета распутали весь "клубок", в результате чего сам Максим Потапов, часть членов банды и заказчиков уже были осуждены. Теперь на скамье подсудимых восемь человек — это те, кто принимал участие лишь в одном или двух преступлениях, а также два заказчика. В зависимости от роли каждого обвинение им предъявили в незаконном обороте оружия, разбое, краже, подстрекательстве к совершению преступлений, а также в собственно нападениях, в результате которых потерпевшим были нанесены травмы различной степени тяжести.

К примеру, Дмитрий Дворянинов едва не погиб: ему выстрелили в ногу, и он мог погибнуть, если бы не случайный прохожий, который оказал ему помощь.

Шестерым исполнителям преступлений гособвинение запросило от пяти до 10 с половиной лет лишения свободы в колониях строгого и особого режима. Заказчикам чуть меньше: Тамаре Мязовой, которая просила разобраться с Дворяниновым, грозит пять лет колонии общего режима, а Александру Студеникину, конфликтовавшему с управляющим ОАО "Бугурусланский завод Радиатор" Ершовым, — три года колонии-поселения.

Приговор по этому делу может быть оглашен уже в мае.