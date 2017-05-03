В Самаре не смогли найти подрядчика на третий этап ремонта пл. Славы

Областные власти не смогли найти подрядчика для капремонта пл. Славы в Самаре. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Напомним, аукцион был объявлен 24 марта. Начальная максимальная цена контракта составляла 36,5 млн руб., в качестве источника финансирования назывался областной бюджет.
Согласно аукционной документации, контракт предполагал капитальный ремонт части сооружения площади, расположенной в границах Волжского проспекта, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейской, третий этап.
Подрядчику предстояло отремонтировать инженерные коммуникации площади Славы — верхнюю и нижнюю насосную станции, ливневую канализацию, проложить новые трубопроводы, отремонтировать лестницы амфитеатра и фонтаны, устроить цветочные клумбы. Работы должны были быть выполнены до конца 2017 года.
На аукцион была подана только одна заявка — от ООО "Интегрированные Технологии Безопасности". Однако по решению конкурсной комиссии она была признана несоответствующей требованиям аукциона.
"В связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, на основании части 13 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, электронный аукцион признается несостоявшимся", — сообщается в официальном протоколе.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.