В Самаре не смогли найти подрядчика на третий этап ремонта пл. Славы

Областные власти не смогли найти подрядчика для капремонта пл. Славы в Самаре. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, аукцион был объявлен 24 марта. Начальная максимальная цена контракта составляла 36,5 млн руб., в качестве источника финансирования назывался областной бюджет.

Согласно аукционной документации, контракт предполагал капитальный ремонт части сооружения площади, расположенной в границах Волжского проспекта, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейской, третий этап.

Подрядчику предстояло отремонтировать инженерные коммуникации площади Славы — верхнюю и нижнюю насосную станции, ливневую канализацию, проложить новые трубопроводы, отремонтировать лестницы амфитеатра и фонтаны, устроить цветочные клумбы. Работы должны были быть выполнены до конца 2017 года.

На аукцион была подана только одна заявка — от ООО "Интегрированные Технологии Безопасности". Однако по решению конкурсной комиссии она была признана несоответствующей требованиям аукциона.

"В связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, на основании части 13 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, электронный аукцион признается несостоявшимся", — сообщается в официальном протоколе.