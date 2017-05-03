Самарская спортсменка Мария Климова выиграла "бронзу" первенства Европы по сумо

В Тбилиси (Грузия) завершилось юниорское первенство Европы по сумо. В нем принимали участие 290 спортсменов из 13 стран. В составе сборной России в соревнованиях выступала самарчанка Мария Климова, ставшая бронзовым призером.
Мария Климова боролась за медали в возрастной группе до 23 лет (весовая категория до 92 кг). В полуфинале она уступила соотечественнице, а в борьбе за третье место победила соперницу из Венгрии.
По итогам первенства Европы до 23 лет сборная России получила 12 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медалей, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?