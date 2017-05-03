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Единоборства Спорт

Самарская спортсменка Мария Климова выиграла "бронзу" первенства Европы по сумо

ТБИЛИСИ. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тбилиси (Грузия) завершилось юниорское первенство Европы по сумо. В нем принимали участие 290 спортсменов из 13 стран. В составе сборной России в соревнованиях выступала самарчанка Мария Климова, ставшая бронзовым призером.

Фото: http://sport.mstm.samregion.ru

Мария Климова боролась за медали в возрастной группе до 23 лет (весовая категория до 92 кг). В полуфинале она уступила соотечественнице, а в борьбе за третье место победила соперницу из Венгрии. 

По итогам первенства Европы до 23 лет сборная России получила 12 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медалей, сообщает министерство спорта Самарской области.

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