Банк "Приоритет" пытается взыскать с бывшего акционера Виктора Развеева 133 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области в рамках банкротства бизнесмена Виктора Развеева рассмотрит два заявления о включении требований в реестр кредиторов на общую сумму 164,6 млн руб., пишет "КоммерсантЪ". Один из исков подан лишенным лицензии самарским банком "Приоритет", акционером которого был Развеев, сумма требований — 133 млн рублей. Истец по второму заявлению — УФНС по Самарской области, которое пытается взыскать с бизнесмена 31,6 млн рублей.

Акции "Приоритета" Виктор Развеев приобрел в 2008 году. Лично ему принадлежало 13,33 % акций, а доля семьи Развеевых в банке в целом составляла 39,95 %. Позже Виктор Развеев неоднократно пытался продать свою долю в банке, но безуспешно.

Летом 2014 г. в "Приоритете" начались финансовые трудности в связи с оттоком клиентов из-за конфликта между акционерами финансовой организации. В сентябре того же года у банка была отозвана лицензия, позже его признали банкротом. Задолженность "Приоритета" перед кредиторами по состоянию на 1 апреля 2017 г. составила свыше 1,5 млрд рублей.

В начале января этого года банк подал заявление в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать Виктора Развеева несостоятельным. Соответствующее решение было принято в конце октября прошлого года на очередном заседании комитета кредиторов "Приоритета" в связи с тем, что у Развеева была задолженность перед банком, размер которой на тот момент не разглашался. Однако бизнесмен опередил "Приоритет", еще в декабре прошлого года подав в самарский арбитраж иск о собственном банкротстве. Именно на основании заявления самого Виктора Развеева 23 марта этого года он был признан несостоятельным. В отношении бизнесмена была введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Заседание суда по рассмотрению заявления банка "Приоритет" о включении в реестр кредиторов в рамках банкротства Виктора Развеева назначено на 24 мая. Согласно данным, опубликованным финансовым управляющим бизнесмена Юрием Берестневым в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), у Развеева имеется задолженность перед "Приоритетом" в размере 133 млн руб. по договору поручительства, подтвержденная решением Октябрьского районного суда Самары.

Также 24 мая будет рассмотрено заявление о включении требований налоговой на сумму 31,6 млн рублей. По данным ЕФРСБ, речь идет о задолженности бизнесмена по НДФЛ (25,2 млн руб.) и налогу на имущество физических лиц (6,4 млн руб.).

По оценкам юристов, скорее всего, арбитраж удовлетворит требования и банка, и УФНС. "При наличии документального подтверждения обязательств, имеющихся у Развеева, в первом случае — решения суда, во втором — решения налогового органа, с соблюдением сроков подачи заявления, указанные требования будут включены в реестр требований кредиторов", — объясняет старший юрист компании "Юрпартнеръ" Денис Ковалев. Смогут ли в итоге "Приоритет" и налоговая взыскать задолженность с Виктора Развеева в рамках его банкротства, по словам экспертов, будет зависеть от нескольких факторов. "Реальность получения долгов будет зависеть от активности кредиторов, финансового управляющего по розыску имущества, оспариванию сделок и так далее. То есть по большому счету все будет зависеть от того, сколько удастся выручить от продажи имущества и активов банкрота", — рассуждает член адвокатской палаты Москвы Елена Лузанова.

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