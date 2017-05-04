Как продавать в Самаре больше всех

30 мая Самару посетит бизнес-спикер № 1 по продажам, автор бестселлера "45 татуировок менеджера" (которую, кстати, прочитали уже более 400 000 человек) Максим Батырев. Он проведет для предпринимателей мастер-класс "Как продавать в России больше всех", с успехом "отгремевший" уже во многих городах России.
За 13 лет Максим прошел путь от рядового сотрудника до члена совета директоров, поставив несколько до сих пор недостижимых рекордов продаж, был назван лучшим коммерческим директором года и вошел в список лучших управленцев России.
"Я гарантирую, что за все время проведения мастер-класса в Саратове ни у одного из участников не возникнет ощущения отрыва от реальности, так как все кейсы до боли знакомы каждому нашему управленцу. Именно практический подход к контенту выделяет меня на общем фоне известных спикеров по управлению персоналом" (Максим Батырев).
Мастер-класс "Как продавать в России больше всех" учитывает всю специфику российских Клиентов и их индивидуальные особенности: эмоциональную закрытость, ранимое эго, экспертную позицию, неумение слышать и дикое желание быть героями.
На мастер-классе будет проведен пошаговый разбор того, каким образом выстраивать правильные отношения с клиентами и в какой момент и каким образом начинать вести коммерческие переговоры. За один день будет разобран пошаговый алгоритм, как совершить одну продажу одному клиенту.
Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно на сайте batyrevmaxim.ru и по телефону 8 (846) 244-01-19.
Организатором мастер-класса Максима Батырева "Как продавать в России больше всех" выступиn центр бизнес технологий "Эксперт".
Последние комментарии
Ну, "Мурсик" оскорблять - это мы умеет! А вот что-то конкретное решить, предложить ... Город действительно получает прибыль от легальной рекламы. Но, что-то в городе меняется? Да, и куда эти легальные деньги в итоге "исчезают"? Инвестиции, затраты, работа менеджеров и работа городских властей - все взаимосвязано! Знаток комментарий (это "Мурсику")! А к 2019 году (июль-сентябрь), для сведения, когда истечет действие полученных разрешений - тот кто их получил, ОБЯЗАН БУДЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ СВОИ ЩИТЫ И ПРИВЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ! И только потом (!), подавать новую заявку на участие в торгах на эти же места! Без какого-либо первоочередного права на эти места! Вот тогда и посмотрим, сколь желающих останется, от того количества, которое имеем сейчас. И по-поводу "реламщиков" - самые крупные в городе "РУАН" (ранее Питер, сейчас юр. адрес в Орле), еще одна компания - из Тольятти ... Есть правда еще "ДСВ" (бывшего руководителя "Родника") - щиты расположены вдоль федеральных трасс города, поэтому город из этих денег ничего не получает, все идет в область! Так, что КРУПНЫХ чисто самарских фирм и нет. Ну, по рекламным щитам в городе можно писать сколько угодно (я лично этим занимаюсь с 2002 года) ..., а порядок так и не наведут! Так, что бей тревогу ни бей ... - результат будет тот же. только эту тему время от времени "поднимают" в "определенные" моменты!
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Уважаемый эксперд-Александр!!! Прочитав Ваши комментарии возникает вопрос... А вы то на чьей стороне и чьи интересы блюдете?! Город ежемесячно получает миллионы от легальной рекламы, что позволяет выделять дополнительные средства на нужды города, а вы тут про какие-то инвестиционные затраты и менеджеров пишете.... Аж 4 поста накатали)))) Не за горами 2019 год и новые торги, и сейчас реальная угроза, что финансовые потоки от рекламы прекратятся... Вот и бьют тревогу рекламщики, защищая не только свои интересы, но и города.
Молодец Крюк, так держать, они считать не умеют, вложили в бюджет бабки ))) гнать их надо из Самары со своей рекламой, а нам и так хорошо с серыми щитами было и буде!
Из статьи: " ...представитель питерской рекламной компании "Руан" Мария Михеева. - Со времени заключения договоров прошло уже 2,5 года, но наши инвестиционные затраты до сих пор не покрыты из-за агрессивного демпинга незаконных рекламщиков". Только сейчас уже не питерская, а орловская! А инвестиционные затраты не окупятся никогда - ранее указывал по каким причинам (с математикой у кого-то туго).