На дороге Самара — Бугуруслан водитель КамАЗа врезался в фургон

В среду, 3 мая, в Кинельском районе произошло ДТП с участием грузовика и фургона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:50 на 50 км дороги Самара — Бугуруслан 36-летний водитель КамАЗ, по предварительной версии полицейских, нарушив правила расположения транспорта на проезжей части, выехал на правую обочину и врезался в стоявший там фургон BAW-5789 под управлением 40-летнего мужчины. От удара фургон опрокинулся в кювет.

В результате аварии водителя BAW с травмами доставили в районную больницу.