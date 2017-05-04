16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При ДТП под Самарой легковушка ВАЗ превратилась в груду железа Водитель "одиннадцатой", насмерть сбивший пешехода в Тольятти, ехал на "красный" На трассе Самара - Большая Черниговка в съехавшем в кювет Chevrolet погибла женщина и пострадал ребенок Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом В Жигулевске произошло столкновение автобуса с детьми, грузовика и легковушки

ДТП Происшествия

На дороге Самара — Бугуруслан водитель КамАЗа врезался в фургон

КИНЕЛЬ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати

В среду, 3 мая, в Кинельском районе произошло ДТП с участием грузовика и фургона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В 15:50 на 50 км дороги Самара — Бугуруслан 36-летний водитель КамАЗ, по предварительной версии полицейских, нарушив правила расположения транспорта на проезжей части, выехал на правую обочину и врезался в стоявший там фургон BAW-5789 под управлением 40-летнего мужчины. От удара фургон опрокинулся в кювет.

В результате аварии водителя BAW с травмами доставили в районную больницу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4