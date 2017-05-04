На дороге Самара — Бугуруслан водитель КамАЗа врезался в фургон

В среду, 3 мая, в Кинельском районе произошло ДТП с участием грузовика и фургона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 15:50 на 50 км дороги Самара — Бугуруслан 36-летний водитель КамАЗ, по предварительной версии полицейских, нарушив правила расположения транспорта на проезжей части, выехал на правую обочину и врезался в стоявший там фургон BAW-5789 под управлением 40-летнего мужчины. От удара фургон опрокинулся в кювет.
В результате аварии водителя BAW с травмами доставили в районную больницу.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.