ВТБ в Самаре подвел итоги работы за 1 квартал 2017 года

Кредитный портфель банка ВТБ в Самарской области на 1 апреля 2017 года составил 42,5 млрд рублей. По сравнению с началом года данный показатель увеличился на 8,7%.

Всего за первый квартал 2017 года предприятиям и компаниям региона было выдано кредитов на сумму 5,8 млрд рублей.

Объем привлеченных средств на расчетных счетах и депозитах юридических лиц на отчетную дату увеличился на 55% - до 17,6 млрд рублей.

За 1 квартал банк предоставил бизнес-структурам региона банковские гарантии на общую сумму 800 млн рублей.

В ВТБ в Самарской области обслуживается более 1300 предприятий и организаций. С начала года новыми клиентами банка стали 70 компаний.

Комментируя итоги работы, руководитель банка ВТБ в Самарской области Александр Мокрый отметил: "Первый квартал прошел для нас довольно результативно. Нам удалось прирасти по ключевым показателям: общему кредитному портфелю и пассивам. Отдельно хотел бы отметить работу с компаниями регионального среднего бизнеса, которые продолжают оставаться для нас приоритетным направлением. Здесь по итогам квартала мы также показали положительную динамику. С начала года кредитный портфель ВТБ в Самаре по данному клиентскому сегменту увеличился на 12%, и сегодня на его долю приходится 48% от общего объема кредитования".