ВТБ в Самаре подвел итоги работы за 1 квартал 2017 года

Кредитный портфель банка ВТБ в Самарской области на 1 апреля 2017 года составил 42,5 млрд рублей. По сравнению с началом года данный показатель увеличился на 8,7%.
Всего за первый квартал 2017 года предприятиям и компаниям региона было выдано кредитов на сумму 5,8 млрд рублей.
Объем привлеченных средств на расчетных счетах и депозитах юридических лиц на отчетную дату увеличился на 55% - до 17,6 млрд рублей.
За 1 квартал банк предоставил бизнес-структурам региона банковские гарантии на общую сумму 800 млн рублей.
В ВТБ в Самарской области обслуживается более 1300 предприятий и организаций. С начала года новыми клиентами банка стали 70 компаний.
Комментируя итоги работы, руководитель банка ВТБ в Самарской области Александр Мокрый отметил: "Первый квартал прошел для нас довольно результативно. Нам удалось прирасти по ключевым показателям: общему кредитному портфелю и пассивам. Отдельно хотел бы отметить работу с компаниями регионального среднего бизнеса, которые продолжают оставаться для нас приоритетным направлением. Здесь по итогам квартала мы также показали положительную динамику. С начала года кредитный портфель ВТБ в Самаре по данному клиентскому сегменту увеличился на 12%, и сегодня на его долю приходится 48% от общего объема кредитования".
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.