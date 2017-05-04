За три месяца 2017 года самарский Роспотребнадзор изъял из оборота 640 кг опасных продуктов

В первом квартале 2017 Управление Роспотребнадзора по Самарской области проверило 178 объектов торговли пищевой продукции и общепитов. В ходе проверок специалисты отобрали 3058 проб сырья и пищевой продукции на соответствие микробиологическим показателям и 617 проб — физико-химическим показателям.

Как сообщают в ведомстве, 3,8% от всех проб продуктов не соответствовали гигиеническим нормам по микробиологии (показатель по России так же составляет 3,8%). Это соответствует показателю первого квартала 2016 года.

Наивысший показатель несоответствия по микробиологическим показателям зафиксирован среди мясной (4,8%), молочной (4,6%) и кулинарной (3,3%) продукции. По физико-химическим показателям 18 исследованных проб (2,9%) не отвечали нормам, в том числе 5 проб (0,8%) молочной продукции по жирно-кислотному составу.

Всего было изъято из оборота 113 партий недоброкачественной и опасной для здоровья населения пищевой продукции общим объемом более 640 кг. По результатам проверок составлено 199 протоколов об административном правонарушении. По всем протоколам были вынесены постановления о привлечении виновных должностных и юридических лиц к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму почти 3,4 млн рублей.