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В Самаре повторно ищут подрядчика для строительства пожарного депо рядом с "Самара Ареной"

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Самарской области объявило повторные торги на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве и материально-техническом оснащении пожарного депо на шесть машино-выездов в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, первоначально аукцион по поиску подрядчика был объявлен 24 марта. Победителя должны были определить 17 апреля, однако 13 апреля определение подрядчика было отменено. 4 мая торги объявили повторно.

Начальная максимальная цена контракта составляет 128,9 млн рублей. Средства выделят из бюджета Самарской области. Работы должны выполнить до конца 2017 года.

Напомним, новое пожарное депо будет располагаться около стадиона "Самара Арена". Выезжать из него пожарные машины будут на Волжское шоссе. Депо займет общую площадь более 20 тыс. кв. м и будет рассчитано на шесть автомобилей, на семь ворот. По предварительному проекту, в нем должно быть три этажа. Здание собираются оформить в красно-белой цветовой гамме.

Вблизи депо должен будет располагаться учебно-тренировочный легкоатлетический манеж для занятий по пожарно-прикладному, спасательному спорту и физической подготовке персонала. Помимо этого, недалеко от стадиона будет построено здание МВД.

Всего проектом планировки территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", предусмотрено обширное благоустройство, необходимое для комфортного доступа посетителей стадиона от станции общественного транспорта, северной и южной парковок до своего сектора на стадионе.

Здесь собираются разместить целый ряд спортивных и инфраструктурных объектов, которые станут неотъемлемой частью благоустройства нового городского района.

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