Общенациональный проект "Приметы Городов" собирает уникальные российские региональные практики в области архитектуры и социально ориентированного девелопмента, реализованные за последние 10 лет и доказавшие свою жизнеспособность. Лучшие проекты будут представлены в рамках 22 Международной выставки архитектуры и дизайна "АРХ Москва" (ЦДХ, 24–28 мая).

В экспертный совет проекта "Приметы городов" входят урбанисты, архитекторы, архитектурные критики, специалисты по развитию городов, работающие с российскими регионами. "Приметы городов" акцентируют внимание на архитектурных прорывах, которые реализуются за пределами столицы в российских регионах. Премия, география которой охватывает всю Россию, задумана как ежегодная.

Продолжается прием заявок на участие в Премии в шести номинациях:

Реновация и реконструкци

Общественное здание

Новое жилое строительство

Общественное пространство

Новые курорты

Лучшая идея для городского развития

Подать заявку можно на сайте проекта по ссылке: http://primetygorodov.ru/zayavka2017/.

Кроме того, в рамках выставки "АРХ-МОСКВЫ" проект "Приметы городов" продолжит презентацию "портретов" российских городов, составленных из социокультурных, исторических особенностей и традиций, делающих один город не похожим на другой. Презентации городов подготовлены с помощью Британской высшей школы дизайна (курс иллюстраторов Виктора Меламеда), а также при участии дежурных по городам — из числа региональных архитекторов, журналистов, специалистов по истории, активных горожан, влюбленных в свой город. В 2016 году в рамках выставки были представлены 14 "портретов" городов. В 2017 году коллекция проекта пополнится десяткой новых городов: Саратов, Рязань, Томск, Астрахань, Иркутск, Новосибирск, Краснодар, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Зеленоград.

Обязательная составляющая "Примет городов" — профессиональный разговор об архитектуре, социально ответственном девелопменте, точках роста городов. Круглые столы и дискуссии пройдут 25 мая в ЦДХ.

Заключительная часть проекта "Приметы городов" — торжественная церемония награждения победителей — состоится осенью 2017 года. Информация о дате и месте появится позже.

В прошлом году победителями премии стали такие проекты как Воронежский Камерный театр и авторский отель "Бронзовый Кабан" в Воронеже, "Ельцин-центр" в Екатеринбурге, парк "Шамсинур" в Альметьевске (Республика Татарстан), Музей уличного искусства в Санкт-Петербурге, реконструкция библиотеки Алвара Аалто в Выборге, природно-творческий кластер "Никола-Ленивец" в Калужской области, проект развития и благоустройства набережных системы озера Кабан в Казани, проект "Сердце города" в Калининграде, ЖК "Южный берег" в Красноярске, микрорайоны от компании "Брусника" в разных городах России, а также — параметрические архитектурные объекты от группы компаний "Несущие системы" из Новосибирска.

В этом году на премию претендуют: реконструкция Северо-Осетинской филармонии (в здании бывшей кирхи) во Владикавказе, государственный музей-заповедник "Куликово поле" в Тульской области, курортный комплекс Mriya Resort & Spa в Ялте, жилой район "Академический" в Екатеринбурге, отель "Высоко в горах" на Камчатке, город Иннополис в Татарстане, здания "Матрешка", Технопарк и Университет в подмосковном Сколково, винодельня "Гай-Кодзор" в Краснодарском крае, Музей-хранилище коньячного завода "Альянс-1892" в Калининградской области, Академия ФК "Краснодар" в Краснодаре, ЖК "Актер Гэлакси" в Сочи, школа № 14 в городе Пушкино и другие.

Партнеры Премии — Международная выставка "АРХ-Москва", Агентство стратегического развития "ЦЕНТР", компания "САРОС", Британская Высшая школа дизайна. Проект реализуется при поддержке АРХСОВЕТА Москвы, Союза архитекторов России, Ассоциации инвесторов Москвы, Российской гильдии управляющих и девелоперов, Ассоциации REPA, международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE, URBAN WEEK — Международной недели урбанистики в Санкт-Петербурге.