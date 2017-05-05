ВТБ участвует в модернизации железной дороги в Сербии

ВТБ в рамках партнерства с ООО "РЖД Интернешнл" выдал компании банковские гарантии на сумму свыше 31 млн долларов США для обеспечения исполнения ее обязательств по контракту на строительство и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Республики Сербии и поставку дизельных поездов.

Гарантии предоставлены в рамках генерального соглашения, заключенного на сумму 7,9 млрд рублей. Сотрудничество банка и компании в рамках реализации данного проекта началось в 2013 году. Итогом проекта станет строительство современной железнодорожной инфраструктуры, позволяющей увеличить скорость движения с 30 до 120 км/ч, а на отдельных участках и до 200 км/ч.

Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина отметила: "ВТБ активно сотрудничает с компаниями холдинга РЖД, оказывая весь спектр транзакционных услуг для реализации проектов предприятия. Новые гарантии ВТБ помогут "РЖД Интернешнл" успешно продолжить модернизацию такого важного проекта как железная дорога в Сербии".