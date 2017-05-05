"АктивКапитал Банк" открыл новые офисы в Москве

Продолжая реализовывать планы по расширению сети офисов, "АктивКапиталБанк" открыл в Москве пятнадцать операционных касс вне кассового узла, где физические лица могут осуществлять валютно-обменные операции. Одиннадцать касс работают круглосуточно.
Продолжая реализовывать планы по расширению сети офисов, "АктивКапиталБанк" открыл в Москве пятнадцать операционных касс вне кассового узла, где физические лица могут осуществлять валютно-обменные операции. Одиннадцать касс работают круглосуточно.
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Московский филиал ПАО "АК Банк" осуществляет свою деятельность с 2007 года и включает 21 офис в Москве, Московской области и Воронеже. Подробную информацию об адресах и режиме работы офисов Московского филиала можно найти на сайте www.acbank.ru.
Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Филиальная сеть включает 48 офисов в 17 городах России, головной офис находится в Самаре. В рейтингах российских банков, подготовленных информационным порталом Banki.ru по данным на апрель 2017 года, "АктивКапитал Банк" занимает 121 место по активам нетто, 130 место по капиталу, 94 место по кредитному портфелю, 75 место по вкладам физических лиц