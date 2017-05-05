"АктивКапитал Банк" открыл новые офисы в Москве

Продолжая реализовывать планы по расширению сети офисов, "АктивКапиталБанк" открыл в Москве пятнадцать операционных касс вне кассового узла, где физические лица могут осуществлять валютно-обменные операции. Одиннадцать касс работают круглосуточно.