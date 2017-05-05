Инновационным компаниям предлагают представить свои проекты предприятиям самарского аэрокосмического кластера

Правительство области при участии Самарского университета реализует проект "Развитие системы взаимодействия предприятий аэрокосмического кластера Самарской области с малыми инновационными предприятиями и инициаторами инновационных проектов".
Отбор проектов проводится по следующим направлениям, интересующим предприятия аэрокосмического кластера Самарской области:
- информационно-телекоммуникационные системы в авиации и космосе;
- авиационные и космические системы;
- двигателестроение;
- космическое приборостроение;
- навигационные технологии для авиации, двигателестроения и космоса;
- электроника для авиации, двигателестроения и космоса;
- робототехника для авиации, двигателестроения и космоса;
- новые материалы для авиации, двигателестроения и космоса;
- безопасность и противодействие терроризму, космические системы мониторинга и передачи данных о возможных чрезвычайных ситуациях;
- цифровое моделирование и анализ процессов проектирования сложных изделий и систем;
- аддитивные технологии;
- новые материалы и методы обработки;
- индустриальный интернет и большие данные для оптимизации производственных процессов;
- мехатроника и робототехника, гибкие производственные ячейки.
После экспертизы и отбора будет сформирован список из 20 проектов, которые смогут лично представить свои разработки и технологии представителям предприятий-участников аэрокосмического кластера.
Регистрация для участия в отборе возможна до 7 мая включительно. Презентационная сессия состоится 26 мая в стартап-центре Самарского университета (Студенческий переулок, 8).
Иногородним участникам, прошедшим отбор для участия в сессии, будут компенсированы затраты на проезд и проживание в Самаре.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...