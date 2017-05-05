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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Инновационным компаниям предлагают представить свои проекты предприятиям самарского аэрокосмического кластера

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство области при участии Самарского университета реализует проект "Развитие системы взаимодействия предприятий аэрокосмического кластера Самарской области с малыми инновационными предприятиями и инициаторами инновационных проектов".

Отбор проектов проводится по следующим направлениям, интересующим предприятия аэрокосмического кластера Самарской области:

  •     информационно-телекоммуникационные системы в авиации и космосе;
  •     авиационные и космические системы;
  •     двигателестроение;
  •     космическое приборостроение;
  •     навигационные технологии для авиации, двигателестроения и космоса;
  •     электроника для авиации, двигателестроения и космоса;
  •     робототехника для авиации, двигателестроения и космоса;
  •     новые материалы для авиации, двигателестроения и космоса;
  •     безопасность и противодействие терроризму, космические системы мониторинга и передачи данных о возможных чрезвычайных ситуациях;
  •     цифровое моделирование и анализ процессов проектирования сложных изделий и систем;
  •     аддитивные технологии;
  •     новые материалы и методы обработки;
  •     индустриальный интернет и большие данные для оптимизации производственных процессов;
  •     мехатроника и робототехника, гибкие производственные ячейки.

После экспертизы и отбора будет сформирован список из 20 проектов, которые смогут лично представить свои разработки и технологии представителям предприятий-участников аэрокосмического кластера.

Регистрация для участия в отборе возможна до 7 мая включительно. Презентационная сессия состоится 26 мая в стартап-центре Самарского университета (Студенческий переулок, 8).

Иногородним участникам, прошедшим отбор для участия в сессии, будут компенсированы затраты на проезд и проживание в Самаре.

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