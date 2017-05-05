Инновационным компаниям предлагают представить свои проекты предприятиям самарского аэрокосмического кластера

Правительство области при участии Самарского университета реализует проект "Развитие системы взаимодействия предприятий аэрокосмического кластера Самарской области с малыми инновационными предприятиями и инициаторами инновационных проектов".

Отбор проектов проводится по следующим направлениям, интересующим предприятия аэрокосмического кластера Самарской области:

информационно-телекоммуникационные системы в авиации и космосе;

авиационные и космические системы;

двигателестроение;

космическое приборостроение;

навигационные технологии для авиации, двигателестроения и космоса;

электроника для авиации, двигателестроения и космоса;

робототехника для авиации, двигателестроения и космоса;

новые материалы для авиации, двигателестроения и космоса;

безопасность и противодействие терроризму, космические системы мониторинга и передачи данных о возможных чрезвычайных ситуациях;

цифровое моделирование и анализ процессов проектирования сложных изделий и систем;

аддитивные технологии;

новые материалы и методы обработки;

индустриальный интернет и большие данные для оптимизации производственных процессов;

мехатроника и робототехника, гибкие производственные ячейки.

После экспертизы и отбора будет сформирован список из 20 проектов, которые смогут лично представить свои разработки и технологии представителям предприятий-участников аэрокосмического кластера.

Регистрация для участия в отборе возможна до 7 мая включительно. Презентационная сессия состоится 26 мая в стартап-центре Самарского университета (Студенческий переулок, 8).

Иногородним участникам, прошедшим отбор для участия в сессии, будут компенсированы затраты на проезд и проживание в Самаре.